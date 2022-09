Fußball-Kreisliga A2: Spitzenteams ziehen einsam ihre Kreise

Die SG Argental hat die frisch eroberte Tabellenführung der Fußball-Kreisliga A2 behauptet. Drei Tage nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen den SV Ettenkirch gab es am Sonntag nach 0:1-Rückstand zur Pause einen 3:1-Sieg beim FC Dostluk Friedrichshafen. Somit hat der Bezirksliga-Absteiger den Angriff des VfB Friedrichshafen II erfolgreich abgewehrt. Die Häfler müssen nach dem 5:1 beim SV Kressbronn weiter mit Rang zwei vorliebnehmen.

Für den siebten Saisonsieg im siebten Spiel musste die SG Argental hart arbeiten. Nach einem Eckball von Hakan Fil brachte Semih Deniz den FC Dostluk Friedrichshafen in der 4. Minute per Kopf mit 1:0 in Front. Danach übernahm der Spitzenreiter das Zepter und kam auch zu einigen Chancen. Doch bis zum Ausgleich dauerte es bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit: Daniele Zamarco verwandelte einen Foulelfmeter (45. +2). Der Stürmer erzielte auch unmittelbar nach Wiederbeginn das 2:1 für die Gäste (48.). In der Folge drückte Dostluk auf das 2:2 – der Ertrag blieb aber aus. SGA-Torjäger Marius Späth sorgte mit seinem 16. Saisontor zum 3:1 für die Entscheidung (79.). „Es war sicherlich ein verdienter Sieg, aber wir mussten einiges investieren. Die Mannschaft hat aber immer an sich geglaubt und ist konzentriert geblieben“, sagte Martin König, Sportlicher Leiter der SG Argental.

Auch der VfB Friedrichshafen II musste für die drei Punkte einiges tun. Einen frühen Führungstreffer von Eugen Strom (13.) egalisierte Matthias Gutensohn zum 1:1 für den SV Kressbronn II (29.). Die Häfler gingen trotzdem mit einem Vorsprung in die Pause. Alessio Genua traf in der 42. Minute zum 2:1 (42.). Valentin Marte (59.) sowie Eugen Strom (82. Elfmeter), 88.) erzielten die weiteren Tore für den VfB. Kressbronn II ist schon am Dienstag wieder im Einsatz. Der A-Ligist eröffnet die zweite Runde im Fußball-Bezirkspokal Bodensee. Gegner um 18.30 Uhr im Eichert ist der aktuelle Bezirksliga-Tabellenführer TSG Ailingen.

TSV Schlachters klettert auf Rang fünf

Etwas besser in Form kommt der TSV Schlachters. Im Heimspiel gegen den TSV Neukirch spielte der Vizemeister der Vorsaison befreit auf und sicherte sich dank mehrerer sehenswerter Treffer einen 7:0-Erfolg. „Ob es die Wende zum Guten ist, kann ich noch nicht sagen. Es war auf jeden Fall ein Sieg für das Gemüt der Mannschaft“, sagte Werner Weber, Trainer des TSV Schlachters. „Die Tore zum 3:0 und 4:0 waren schon richtig gut. Kein Neukircher Spieler kam an den Ball“, betonte Weber. Durch den zweiten Sieg in Serie kletterte Schlachters auf den fünften Tabellenrang.

Vor Schlachters steht neben dem Spitzenduo Argental und Friedrichshafen II noch die drittplatzierte SGM HENOBO, die am Sonntag keine Schwierigkeiten mit dem VfL Brochenzell II (4:1) hatte. Und auch der SV Ettenkirch ist als Vierter noch vor Schlachters. Nach vier Siegen in Serie musste der SVE jedoch zwei Niederlagen einstecken. Am vergangenen Donnerstag gab es ein 0:3 bei der SG Argental und am Sonntag unterlag Ettenkirch mit 2:4 bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen. Immerhin bewies Ettenkirch Moral und fand nach einem 0:3-Rückstand zurück ins Spiel. Semir Gradascevic (60.) und Nico Stockmann (68.) verkürzten auf 2:3. Elf Minuten vor dem Ende schaffte Mehmet Colayir nach einem Eckball von Yannick Koller das 4:2 für Fischbach/Schnetzenhausen (79.).

Der Negativtrend der TSG Ailingen II hält an. Zu Hause unterlag die Bezirksliga-Reserve mit 2:3 (1:2) gegen den TSV Eriskirch und holte somit aus den vergangenen vier Spielen nur einen Zähler. Tayfun Eköz brachte die Gastgeber früh in Führung (7.). Zwei Minuten später hatte Daniel Knejski Pech. Sein Freistoß landete an die Latte des Ailinger Tores. Jannik Berger verpasste dann in der 35. Minute das 2:0 für die TSG. Das ermöglichte es Eriskirch, zum Ausgleich zu kommen: Jannik Brändle traf zum 1:1 (38.). Maximilian Jäger erzielte vier Minuten später das 2:1 und TSV-Torhüter Martin Schwarzenberger hielt die Führung gegen Jannis Kohler fest. Auch nach der Pause zeigte sich Schwarzenberger glänzend aufgelegt. Niklas Röther erhöhte auf 3:1 (63.). Bergers Treffer zum 2:3 in der 80. Minute bedeutete nur noch Ergebniskosmetik.

Über den zweiten Saisondreier freute sich der SV Oberteuringen gegen die SpVgg Lindau (2:1). Der SV Karsee und der SV Tannau bleiben nach dem 0:0 im direkten Duell weiter sieglos.

