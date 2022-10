Fußball-Kreisliga A2: Kampf um die Tabellenführung in Friedrichshafen

In der Fußball-Kreisliga A2 marschieren zwei Teams vorneweg. Der VfB Friedrichshafen II und die SG Argental: Beide haben bislang nur ein Spiel nicht gewonnen. Mit großer Spannung wird deshalb das Gipfeltreffen am kommenden Sonntag um 15 Uhr im Zeppelinstadion in Friedrichshafen erwartet.

„Wer gewinnt, ist vorne“, schätzt VfB-Trainer Ingo Martin die Bedeutung der Partie hoch ein. „Wir können uns ein kleines Polster erarbeiten“, weiß Martin. Demnach ist es möglich, die SG mit einem Sieg auf vier Punkte zu distanzieren. Sicherlich wirft der VfB ein großes Auge auf Argentals Ausnahmespieler Marius Späth, der die „Liga momentan kurz und klein schießt“, sagt Martin. Laut Fussball.de hat er auch schon 21 Tore auf dem Konto und „sticht heraus“. Aber: „Es wäre fahrlässig, wenn wir uns nur auf einen Spieler konzentrieren“, betont Martin. Seine Mannschaft sollte zudem den Fokus darauf legen, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Bisher spielt der VfB eine blitzsaubere Saison, es gab neun Siege und dazu warf das Martin-Team den Bezirksligisten VfL Brochenzell aus dem Bezirkspokal. Lediglich die SGM HENOBO luchste der U23 des Landesligisten einen Zähler ab. Auch am vergangenen Sonntag erfüllte Friedrichshafen seine Aufgabe. Beim 5:2-Sieg beim TSV Eriskirch hatte der VfB zwar am Anfang einige Probleme. „Wir brauchten Glück und haben dann mit der ersten Chance das Tor gemacht“, sagt Martin. Das 1:0 durch Furkan Gündesli gab dem VfB Sicherheit und legte den Grundstein für einen am Ende recht ungefährdeten Sieg.

Ausnahmespieler auf beiden Seiten

Mit drei Treffern trug sich erneut Alessio Genua in die Torschützenliste ein. Er hat nun genauso wie Eugen Strom 14 Tore auf dem Konto – für die SG Argental wird es schwierig werden, beide in Schach zu halten. Der Bezirksliga-Absteiger ist in der bisherigen Saison ebenfalls fast ohne Patzer durchgekommen und reist deshalb auch mit großem Selbstbewusstsein an. Gegenüber dem 2:0-Erfolg gegen den SV Oberteuringen am vergangenen Sonntag muss eine Steigerung her. „Wir haben nicht das beste Spiel gemacht. Friedrichshafen ist ein starker Gegner. Wir können es besser und müssen es besser machen“, stellt SGA-Trainer Bruno Müller klar. Grundsätzlich will Müller das Topspiel nicht überhöhen. Danach sind immer noch 20 Spiele zu absolvieren, außerdem gibt es aus seiner Sicht mit dem TSV Schlachters und der SGM HENOBO noch weitere ernsthafte Konkurrenz um den Aufstieg. Beide unterstrichen das am zehnten Spieltag mit einem 3:0-Auswärtssieg: Schlachters siegte in Ettenkirch und die SGM HENOBO in Neukirch. Knapp dahinter folgt die TSG Ailingen II, die den FC Dostluk Friedrichshafen mit 5:0 schlug.

Große Freude gab es beim SV Tannau. Dem Kellerkind in der Kreisliga A2 ist endlich der erste Saisonsieg gelungen. Zu Hause gewann das Team von Trainer Alexander Sprenger dank Toren von Sebastian Seufert (42.) und Julius Gürgen (83.) mit 2:1 gegen den SV Kressbronn II. „Eigentlich hat Kressbronn die besseren spielerischen Voraussetzungen, aber sie haben uns enorm unterschätzt“, meinte Sprenger, der einen positiven Trend sieht: „Wir haben vieles richtig gemacht.“ Für den Tannauer Trainer ist die Entwicklung der jungen Mannschaft erfreulich. „Die Erfahrung fehlt, das hat man am Saisonanfang gemerkt. Es wird immer besser und wir sind auf einem ordentlichen Weg“, so Sprenger, dessen Spieler größtenteils zwischen 19 und 22 Jahren sind. Im Sommer sind unter anderem die beiden A-Juniorenspieler Noah Buhmann sowie Nico Neusch zum Team gestoßen. „Ich bin sehr zufrieden mit ihnen“, meint Sprenger. Der Viertletzte hofft nun am Sonntag erneut auf Zählbares gegen die SpVgg Lindau. Obwohl die Lindauer mit 6:1 gegen den immer noch sieglosen SV Karsee gewannen, seien sie für Sprenger „schlagbar“.

Einen Platz vor Tannau steht der Aufsteiger VfL Brochenzell II. Am zehnten Spieltag gab es für die Bezirksliga-Reserve gegen die SGM Fischbach/Schnetzenhausen (2:0) den zweiten Saisonsieg.