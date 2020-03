Funkhaus rockt den Abend im Atrium-Theater

Nicht nur der Zuschauerraum des Atrium-Theaters war am Samstagabend gut gefüllt. Auf der Bühne hatte sich die Band Funkhaus aufgestellt, die insgesamt neun Mitglieder zählt – acht Männer und eine Frau – und gemeinsam begeisterten sie das Publikum.

Jedes der Bandmitglieder zeigte sich in einem ganz eigenen Stil, alle waren jedoch elegant gekleidet. Wahlweise mit Hut, Schirmmütze oder Schlips. Agathe Paglia und Gabor Racsmany standen als Gesangduo vorne, hinter ihnen war der Rest der Band mit den unterschiedlichsten Instrumenten – vom Bass über Posaune bis hin zum Keyboard – aufgereiht. Genau wie die Musikinstrumente stellte sich die Setlist des Abends als vielfältig heraus. Die Band performt überwiegend Cover von bekannten Klassikern wie „Staying Alive“ von den Bee Gees und „Seven Nation Army“ von The White Stripes. Funkhaus bewies allerdings auch, dass sie moderne Lieder auf dem Schirm haben, als sie „Don’t worry“ von Madcon spielte. Der Text des Liedes passte besonders gut zur aktuell durch das Coronavirus angespannten Lage auf der Welt, in Europa, Deutschland und Friedrichshafen. Vor dem Konzert äußerte die Sängerin sich erleichtert darüber, dass die Leute nicht aus Angst vor einer Ansteckung zuhause geblieben waren. Und das Publikum war nicht nur anwesend, sondern nahm Madcons Liedtext „Ooh we can own the night don't worry 'bout a thing“ wörtlich und schwang begeistert das Tanzbein. Funkhaus verlieh dabei jedem einzelnen Lied eine ganz eigene Note – was nicht zuletzt der kräftigen und vollen Stimme Paglias und den einfühlsamen Tönen Racsmanys zu verdanken war. Doch auch alle anderen Mitglieder der Band leisteten ihren Beitrag zur Stimmung im Raum. Funkhaus gelang es dabei ihrem Namen Ehre zu machen und aus jedem Lied den „Funk“ herauszukitzeln. Die Neuinterpretationen ließen viele der Lieder in einem vollkommen neuen Licht erscheinen. Die wenigsten Besucher blieben dabei noch auf ihren Stühlen sitzen. Nach fünfzehn Liedern war Funkhaus immernoch nicht fertig. Eine Pause gab es dann aber doch, die Bandmitglieder mischten sich unter das begeisterte Publikum und unterhielten sich angeregt.Anschließend standen 15 weitere Lieder auf der Setlist des Abends. Auch diese absolvierte die Gruppe mit Bravour. Nach dem Auftritt wollten die Rufe nach Zugaben nicht aufhören und so hängte die Band die Lieder „Grits ain’t Groceries“ und „Runaway baby“ an ihr Programm an. Sie verabschiedeten sich mit ein bisschen Eigenwerbung – denn wer nicht bis zu ihrem nächsten Konzert warten möchte, kann sie zu jedem Anlass buchen. Und das rentiert sich bei dieser Band auf jeden Fall.