Funken braucht Besucher und gutes Wetter

Für die Landjugend ist der erste Sonntag nach Aschermittwoch ein fester Termin im Jahreskalender. An diesem Tag wird der Funken der Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen auf einer Wiese am Hochbehälter Raderach errichtet. Von dort aus hat man einen herrlichen Ausblick auf den Bodensee. Freundlicherweise wird der Funkenplatz von Landwirt Strobel zur Verfügung gestellt.

Wer der Funkenmannschaft zusehen möchte, wie der Funken nach alter traditioneller Bauweise aufgeschichtet wird, ist herzlich willkommen. Am Sonntag gibt es von der Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen ab 14 Uhr leckeren Kaffee und Kuchen gegen eine kleine Spende (nur bei trockener Witterung).

Für das leibliche Wohl ist ab 17.30 Uhr mit Funkenwurst und Getränken wie z.B. Glühmost von Mario Arnegger bestens gesorgt. Besonders freuen sich die Veranstalter in diesem Jahr darüber, dass eine kleine Besetzung des Musikvereins Schnetzenhausen auch in diesem Jahr am Funkenplatz am Hochbehälter Raderach aufspielt. Besucher können an der Firma Fritz Grossmann KG in Unterraderach parken. Wie im vergangenen Jahr Jahr bietet die Landjugend wieder einen Shuttle Service von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr und zurück zum Parkplatz an. Von dort aus werden die Besucher dann mit einem Kleinbus bequem an den Funkenplatz gebracht. Außerdem hält der Kleinbus auch in Raderach an der Bushaltestelle. Mit einem kleinen Spaziergang ist der Funken auch zu Fuß erreichbar. Man kann den Waldweg durch den Hinglenwald von Raderach aus zum Hochbehälter nutzen.

Nach Einbruch der Dämmerung wird der Funken von der Funkenmannschaft der Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen gegen 19 Uhr entzündet. Jedermann ist herzlich eingeladen, um dabei zu sein, wenn der Funken in Flammen aufgeht. Dieses Jahr wird die Funkenhexe wieder von der Jugendfeuerwehr Raderach gebastelt und für alle gut sichtbar an der Hexenstange angebracht. Die Landjugend freut sich auf zahlreiche Besucher und hofft auf gutes Wetter.