Fundbericht: Das haben die Häfler im Dezember verloren

In Dezember wurden im Fundbüro im Häfler Rathaus vier Armbanduhren, vier Brillen, ein Fitness-Tracker, ein Handy sowie verschiedene Kleidungsstücke und Haus- und Autoschlüssel abgegeben. Sieben Katzen und zwei Wellensittiche haben im Tierheim ein vorübergehendes Zuhause gefunden.

Die Fundgegenstände können im Fundamt im Rathaus am Adenauerplatz während den regulären Öffnungszeiten abgeholt werden: Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr, Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Fundtiere werden im Tierheim Friedrichshafen, Neue Messe 224, untergebracht. Die Öffnungszeiten sind bis Freitag, 30. April: Montag, Dienstag, Freitag und Samstag von 14 bis 17 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07541 / 63 11. An Sonn- und Feiertagen ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Der Fahrradraum für die Fundräder in der Schanzstraße 14 (Rückseite des alten Zollgebäudes) ist mittwochs von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Anmeldung an der Information des Rathauses.