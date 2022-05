Für Tumorpatienten: Bei diesem Klassik-Konzert in Hagnau singt der Onkologe selbst

Die Onkologen Helmut Oettle und Frank Mayer aus Friedrichshafen veranstalten am Samstag, 4. Juni, in Hagnau ein Benefizkonzert für Tumorpatienten.

Das Besondere: Frank Mayer singt dabei auch selbst. Die Erlöse des Konzerts gehen an die Onkologiestiftung Bodensee, die an Krebs erkrankten Menschen und ihren Angehörigen hilft.

Helmut Oettle und Frank Mayer haben gemeinsam eine Onkologie-Praxis und Tagesklinik. Als Ausgleich für seine berufliche Tätigkeit als Krebs- und Blutspezialist singt letzterer seit vielen Jahren „hobbymäßig“, wie Frank Meyer sagt. „Wie gut, das müssen Sie andere Leute fragen“, scherzt er.

Diese Stücke stehen auf dem Programm

Tatsächlich hat Mayer aber schon viele Auftritte, in Kirchen oder bei Hochzeiten, gehabt. So hat er auch einmal auf einer Hochzeit im Reinhard-Sebastian-Zimmermann-Saal des Hagnauer Rathauses gesungen, der ihm als schöner Schauplatz für ein Konzert im Gedächtnis blieb, erzählt der Onkologe. So wurde der Saal zum Ort für das Benefizkonzert auserkoren.

Gesungen werden laut Mayer klassische deutsche Lieder, etwa von Schubert und Schumann. Aber auch ein Duett aus Don Giovanni und Stücke aus Musicals von Julie Andrews und Andrew Lloyed Webber geben die Künstler zum Besten. Neben Frank Mayer (Bassbariton) treten Anuschka Schoepe (Sopran) und Chiaki Nagata (Klavier) auf.

Hilfe für Tumorpatienten

Die Erlöse des Konzerts kommen der Onkologiestiftung Bodensee zugute, die Helmut Oettle gegründet hat und die in der Praxis der beiden Ärzte eine wichtige Rolle spielt. Mithilfe der Mittel der Stiftung unterstützen sie Tumorpatienten und ihre Angehörigen.

So sind Leistungen, wie zum Beispiel die Ernährungsberatung, die von den Krankenkassen in dem Zusammenhang nicht bezahlt werden, möglich. Das Ziel: Die Ärzte wollen ihre Patienten nicht nur medizinisch versorgen, sondern ganzheitlich betreuen können.

Hier gibt es Karten für das Konzert

Das Benefizkonzert findet am Samstag, 4. Juni, im Reinhard-Sebastian-Zimmermann-Saal, Rathaus Hagnau statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 20 Euro, Kinder unter 18 Jahren zahlen 10 Euro. Karten müssen vorher reserviert werden.

Entweder per E-Mail an empfang@onkologie-fn.de oder bei einem Besuch in der Praxis von Helmut Oettle und Frank Mayer in der Friedrichstraße 53 in Friedrichshafen.