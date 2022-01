Für Räte und Besucher gilt 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht

Wenn die Mitglieder des Häfler Gemeinderats am Montag, 31. Januar, zur ersten Sitzung im neuen Jahr in der Halle A 2 in der Messe Friedrichshafen zusammen kommen, steht auch der Satzungsbeschluss für die Begrünungssatzung der Stadt Friedrichshafen auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr. Um 18 Uhr ist eine Einwohnerfragestunde geplant.

Weiter beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner Sitzung mit folgenden Themen: dem Antrag auf Bezuschussung durch die Sportförderung für den Bau des Alpinzentrums des DAV Friedrichshafen e.V. und den Bedarfsbeschluss für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule Graf Soden sowie um die Schul-IT, konkret die Grundsatzentscheidung für die Beschaffung schulgebundener digitaler Endgeräte im pädagogischen Netz.

Darüber hinaus stehen, wie die Stadt weiter mitteilte, unter anderem auch noch die Feststellung der Jahresabschlüsse 2020 der Stadt und der Zeppelin-Stiftung sowie die Änderung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat sowie Anträge aus den Fraktionen auf der Tagesordnung.

Für alle an der Sitzung Teilnehmenden, Gemeinderatsmitglieder, Verwaltung, Sachverständige, Zuhörer, Medien und Personal gilt die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht. Alle Tests (mit Ausnahme von Selbsttests) sind zulässig. Testnachweise, Impfzertifikate oder Genesenenbescheinigungen müssen alle Teilnehmer zur Sitzung mitbringen.

Weitere Informationen und alle Vorlagen zu den aktuellen öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse sind im Internet unter www.sitzungsdienst.friedrichshafen.de zu finden.