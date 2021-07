Für Menschen in Not

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einem ganz besonderen Besuch trafen sich Bernhard Wagner, 1. Vorsitzender bei „Musik hilft Menschen“ in der Region Bodensee Oberschwaben e. V. und Markus Wursthorn, Trägervertreter aus der Stiftung Liebenau, im Juli im Büro von AMALIE im Bodenseekreis. Mit einem Foto der beiden Banner wurde die Kooperation zwischen dem sozial engagierten Verein und dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst, unter der Trägerschaft der Malteser und der Stiftung Liebenau, festgehalten: Zukünftig werden die Kindertrauergruppen im Bodenseekreis an den Standorten Friedrichshafen und Überlingen maßgeblich vom Verein „Musik hilft Menschen“ finanziert und können damit nicht nur fortgeführt, sondern sogar erweitert werden.

Bei „Musik hilft Menschen“ www.musik-hilft-menschen.de finden sich Musiker aus der Region zusammen und veranstalten mit großem Engagement nicht nur musikalische Aktionen. Dabei rufen sie zu Spenden auf und unterstützen so Familien mit kranken Kindern in sozialen Notlagen. Mit dem Verein „Musik hilft Menschen“ hat AMALIE einen regional verbundenen, verlässlichen Partner gewinnen können, dem ebenso wie uns die Fortführung der zu 100% durch Spenden finanzierten Trauerarbeit für junge Menschen am Herzen liegt.

Seit der ersten Kindertrauergruppe in Ravensburg 2013 haben sich über 120 Kinder in diesem geschützten Trauerraum begegnen und austauschen können; acht Jahre nach der ersten Trauergruppe arbeiten nun sogar zwei ehemalige Teilnehmerinnen bei den von AMALIE angebotenen Projekten für junge Erkrankte und Trauernde, mit. Vielleicht hat auch die positive Erinnerung an die Kindertrauer-gruppenzeit mit dazu beigetragen, dass diese jungen Menschen sich heute in der Hospizarbeit engagieren.