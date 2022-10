Für mehr Wachstum: ZF Friedrichshafen gliedert Geschäftsbereich aus

Der Automobilzulieferer ZF sucht Investoren für seine Division Passive Sicherheitstechnik und stellt den Bereich deshalb eigenständig auf. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt, verspricht es sich von diesem Schritt „stärkeres Wachstum und einen nachhaltigen Ausbau der Marktposition“.

Zu Systemen der passiven Sicherheitstechnik gehören zum Beispiel Airbags, Sicherheitsgurte und Lenkräder. Die Division hat laut ZF einen Marktanteil von etwa 25 Prozent am weltweiten Umsatz mit passiven Sicherheitsausrüstungen und ist damit international die Nummer 2 in dem Bereich. 2021 betrug ihr Umsatz 3,8 Milliarden Euro. Der Konzern sieht aber „erhebliches Potenzial für mehr“.

Bereich könnte von „Megatrends“ profitieren

Um das Wachstum zu steigern, hat ZF beschlossen, die Division bis Ende 2023 auszugliedern und eigenständig aufzustellen. „Dazu kann der Einstieg externer Investoren gehören, die den Zugang zu zusätzlichem Wachstumskapital verbessern können“, schreibt das Unternehmen.

Laut Martin Fischer, Mitglied des ZF-Konzernvorstands und verantwortlich für die Division Passive Sicherheitstechnik, werfe der Bereich schon jetzt „ordentliche Gewinne“ ab. Doch werde er „von den Megatrends der erhöhten Fahrzeugsicherheit und des autonomen Fahrens profitieren“, so Fischer.

ZF plant auch bei anderem Thema Veränderungen

Veränderungen stehen auch in einem anderen Geschäftsbereich von ZF an. Wie ein Sprecher auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt, will der Konzern für das Thema Autonomes Fahren eine eigenständige ZF-Gesellschaft gründen. Diese wird sich um die Technologie und Produkte wie die selbstfahrenden Shuttle-Busse kümmern. Auch hierbei eröffnet sich für ZF die Möglichkeit, dass ein Investor in die Gesellschaft mit einsteigt.