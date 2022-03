Für den VfB Friedrichshafen ist der Titel zum Greifen nah

Der VfB Friedrichshafen hat nun auch offiziell die Zwischenrunde auf Rang drei abgeschlossen und trifft damit im Play-off-Viertelfinale auf die WWK Volleys Herrsching. Eigentlich war der VfB nur Vierter der Zwischenrunde und hätte gegen den Pokalfinalgegner Lüneburg gespielt. Grund für die Änderungen ist ein Abzug von sechs Punkten gegen die United Volleys Frankfurt wegen Verstößen in den Lizenzierungsunterlagen. Dazu kann die letzte noch ausstehende Partie der Frankfurter gegen Düren coronabedingt nicht mehr ausgetragen werden. Los geht es für den VfB gegen Herrsching mit einem Heimspiel in Neu-Ulm am Samstag, 12. März (20 Uhr). (tk)