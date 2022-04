Für Artenvielfalt: Claude-Dornier-Schüler bauen Insektenhotels

Am wichtigsten seien die Erfahrungen, die die Schülerinnen und Schüler in Praktika sammeln können, heißt es in der Mitteilung der Claude-Dornier-Schule. Dabei sind die Schulen auf die Zusammenarbeit mit Betrieben aus allen Berufsbereichen angewiesen. Die Claude-Dornier- und die Tannenhag-Schule freuen sich jederzeit darüber, Praktikumsplätze von Betrieben angeboten zu bekommen. Wer einen Platz für eine Schülerin oder einen Schüler zur Verfügung stellen möchte, kann sich gern per Mail an BVE@cds-fn.de

mit den Schulen in Verbindung setzen.