Fünf Wohnungseinbrüche in Friedrichshafen an einem Tag

Die Polizei meldet mehrere Einbrüche in Häfler Wohnhäuser. Sie trugen sich allesamt am Donnerstag, 25 August zu. Zur Aufklärung bittet die Polizei Friedrichshafen um Hinweise.

Zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr machten sich die Unbekannten im Hyllerweg an zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Sie beschädigten das Türschloss und verschafften sich so Zutritt. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde.

Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr waren Unbekannte in der Zeppelinstraße am Werk. Auch hier drangen die Täter offenbar über die Wohnungstüre ein. Sie durchwühlten mehrere Schränke, nahmen mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine Digitalkamera mit und richteten Sachschaden von insgesamt rund 2000 Euro an.

Ein überraschter Einbrecher floh auf einem alten Fahrrad.

Um etwa 15.15 Uhr ertappte ein Bewohner einen „ungebetenen Gast“ im Wintergarten seines Hauses in der Schmidstraße. Der Einbrecher hatte sich zuvor offenbar über ein Fenster Zutritt verschafft. Der Unbekannte ergriff umgehend die Flucht und radelte mit einem älteren Herrenrad in Richtung Stadtmitte. Der Tatverdächtige wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, südländisch mit dunklerem Hautteint und dunklen Haaren beschrieben. Er war laut des Zeugen mit einem lila- oder pinkfarbenen hellen T-Shirt und einer grünen Hose bekleidet.

Im Nikolausweg versuchten Unbekannte zunächst über die Terrassentüre in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Da sie dort scheiterten, brachen die Täter eine Tür im Obergeschoss auf und stahlen Schmuck und weitere Wertsachen im fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen nicht aus.