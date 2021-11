Fünf weitere Corona-Todesfälle im Bodenseekreis gemeldet

Das Landesgesundheitsamt meldet am Montag fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Bodenseekreis seit Beginn der Pandemie auf 194.

Aktuell gelten im Bodenseekreis 2324 Menschen als akute Corona-Infektionsfälle (Vorwoche: 1662), 58 wurden stationär in den Kliniken im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt (Vorwoche: 55). Dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises wurden in der zurückliegenden Woche – von Dienstag, 23. November, bis einschließlich Montag, 29. November – insgesamt 1751 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet (Vorwoche: 1186).

Todesfälle steigen von fünf auf zehn

In diesem Zeitraum wurden zehn Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. In der Woche davor waren es fünf gewesen.

Den höchsten Sieben-Tage-Wert je 100 000 Einwohner erreichte der Bodenseekreis in der vergangenen Woche am Samstag. Für diesen Tag vermeldete das Landesgesundheitsamt einen Wert von 876,5 (Vorwoche: 513,5). Am Montag sank der Wert wieder unter 800, auf 729,7.

Baden-Württemberg ist verhältnismäßig stark von der sich derzeit bundesweit zuspitzenden Corona-Lage betroffen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag am Sonntag bei 519,5, am vorherigen Sonntag bei 454,1. Mehrere Covid-19-Patienten sind bereits in andere Bundesländer verlegt worden.