Fünf weitere Corona-Todesfälle im Bodenseekreis

Fünf Menschen sind im Bodenseekreis von Montag auf Dienstag an oder mit Corona gestorben, wie aus dem aktuellen Bericht des Landesgesundheitsamtes hervorgeht.

Damit steigt die Zahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen seit Beginn der Pandemie im Kreis auf 335. Die Sieben-Tage-Inzidenz befindet sich indes weiter im Sinkflug. Lag sie am Montag, 23. Mai, noch bei 218, so vermeldete das Landesgesundheitsamt am Dienstag einen neuen, niedrigeren Wert von 208,8.