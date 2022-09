Fünf Tage Jazzfestival im Kulturhaus Caserne

Wer alle Konzerte erleben will, sollte den Festivalpass erwerben und bares Geld sparen. Er kostet 75 Euro (Jazzport-Mitglieder 66 Euro), ermäßigt 63 Euro. Die Festivalkarten im Vorverkauf sind im Internet erhältlich, unter:

kulturhaus-caserne@tickettoaster.de

Der Festivalpass ist nur am Donnerstag, 29. September, an der Abendkasse erhältlich. Wer ihn kaufen möchte, schickt bitte eine E-Mail an:

mail@jazzport-fn.de