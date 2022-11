Fünf Jazzgrößen „Studio5 International Jazz Quintett“ in der Caserne

Der Kulturverein Caserne und der JazzPort Friedrichshafen präsentieren am Donnerstag, 17. November, Valérie Graschaire – Studio5 International Jazz Quintett. Das Studio5 International Jazz Quintett ist ein Projekt mit renommierten Jazzmusikern aus verschiedenen Ländern, die alle eine Verbindung zum Studio5, dem privaten Konzertstudio des Kißlegger Pianisten Lothar Kraft haben oder dort aufgetreten sind, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Französin Valérie Graschaire ist Dozentin für Jazzgesang an den Konservatorien in Metz und Nancy. Sie ist eine der renommiertesten Jazzsängerinnen in Frankreich. Schon in jungen Jahren lernte sie Klavier und Orgel bevor Ende der 80er Jahre ihre Karriere als Sängerin begann. Der nationale Durchbruch gelang ihr bald mit der Duo CD Honky Tonk Women, eine Hommage an Thelonious Monk zusammen mit dem Ausnahmepianisten Pierre-Alain Goualch. Schon bald teilte sie sich die Bühne mit Jazzgrößen wie Toots Thielemanns oder Diane Krall und ist seither eine gefragte Solistin in verschieden Jazzformationen und Orchestern.

Damien Prud´homme ist ein Saxophonist mit breitem musikalischem Spektrum. Er ist Professor für Jazz-Saxophon am Konservatorium in Metz, leitet verschiedene eigene Formationen, spielt im staatlichen Jazzorchester von Luxemburg und ist international auf Tour. Auftritte mit Jazzgrößen wie Bob Mintzer, Paquito D´Rivera, Joe Fonda oder dem Trompetenweltstar Randy Brecker unterstreichen sein musikalisches Renommee.

Der Kißlegger Pianist Lothar Kraft ist mit seiner Band Just Friends eine feste Größe der Jazzszene Allgäu-Bodensee-Oberschwaben. Er spielt in diversen anderen Formationen wie HS French Connection oder Siggs Pack Big Band und hat Auftritte mit renommierten Musikern wie Gregor Hübner, Harry Allen, Rosario Bonaccorso, Anne Czichowsky, Fola Dada, Thomas Siffling….

Der Stuttgarter Mini Schulz gehört zu den renommiertesten Jazzbassisten in Deutschland. Er studierte Klassik und Jazz an den Musikhochschulen Stuttgart, Wien, Kopenhagen und New York unter anderem bei Ron Carter und Nils-Henning Oersted Pedersen. Er ist Professor an der Musikhochschule Stuttgart und Gastdozent an den Musikhochschulen in Seoul, Sydney und Paris und leitet den Jazzclub Bix in Stuttgart.

Der französische Schlagzeuger Franck Agulhon gehört zu den bekanntesten Schlagzeugern in der europäischen Szene.

Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte, teilen die Veranstalter mit.