Fünf Jahre Morgenrot

(sz) - Seit fünf Jahren gibt es das Angebot der Fachberatungsstelle Morgenrot in Friedrichshafen. Im Mai 2016 nahm die Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch ihre Arbeit auf. Die Fachberatungsstelle bietet Unterstützung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren Angehörige und Vertrauenspersonen sowie pädagogische Fachkräfte und ehrenamtlich Tätige an und setzt sich nach eigenen Angaben parteilich für Opfer von sexualisierter Gewalt ein. „Wir haben in den vergangenen fünf Jahren ein Angebot aufgebaut, das im Verbund mit vielen Netzwerkpartnern das Anliegen aufgreift, aktiv gegen sexualisierte Gewalt vorzugehen“, sagt Iris Gerster, Leiterin von Morgenrot.

Über 300 Beratungsfälle haben die Morgenrot-Fachberaterinnen Iris Gerster und Nicole Schäfer, die das Angebot mit 1,5 Personalstellen umsetzen, in den vergangenen fünf Jahren begleitet. Die Beratungsprozesse verliefen unterschiedlich in Dauer und Intensität, von Kurzberatungen bis hin zu komplexen Fallberatungen über mehrere Jahre.

Neben dem Aufbau einer interdisziplinären Netzwerkstruktur wurden zudem nahezu 50 Präventionsveranstaltungen und Multiplikatoren-Schulungen durchgeführt. Für den Bereich der Kindertagesstätten wird derzeit das Präventionsangebot „Echte Schätze“ auf den Weg gebracht. Auch in Corona-Zeiten bietet Morgenrot über feste und regelmäßige Service-Zeiten von Montag bis Donnerstag Unterstützung und Hilfe für Betroffene an. Zahlreiche Beratungen und Gespräche erfolgen am Telefon, per Video oder über neue Kommunikationsformate wie „walk and talk“. „Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen haben deutlich gemacht, wie hilfreich das kostenfreie Beratungsangebot in den vielfältigen Fragestellungen und Notsituationen ist“, so Nicole Schäfer. Die gute und effektive Zusammenarbeit mit Kooperations- und Netzwerkpartnern bewähre sich sehr. „Wir unterliegen der Schweigepflicht“, sagt sie. Auch anonyme Beratungen sind möglich.

Im Rahmen des fünfjährigen Bestehens der Beratungsstelle wird es verschiedene Aktionen und Veranstaltungen geben: Den Auftakt macht vom 4. bis 15. Oktober die Ausstellung „Was ich anhatte…“ in Kooperation mit dem Verein „Frauen helfen Frauen Friedrichshafen“.

Die Ausstellung zeigt Kleidung von Opfern sexualisierter Gewalt. Dazu erzählen Frauen ihre Geschichte – abrufbar über QR-Codes. Am 16. November steht eine Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im Rahmen des Präventionsprojektes ECHT KRASS! im Programm und am 2. Dezember gibt es einen Online-Fachtag zum Thema „Sexualisierte Gewalt durch Geschwister“.

Vom 17. bis 28. Januar 2022 ist der interaktive Präventionsparcours „ECHT KRASS!“ für Jugendliche zum Thema sexuelle Grenzverletzungen im Jugendzentrum Molke aufgebaut. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8. Kooperationspartner sind die Stadt Friedrichshafen und das Landratsamt des Bodenseekreises.