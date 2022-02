Fünf Jahre EUTB Bodenseekreis/Oberschwaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem neuen Bundesteilhabegesetz schuf der Gesetzgeber die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatungsstelle (EUTB), um Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen, ihre Teilhabeleistungen gegenüber den Rehabilitationsträgern und Behörden geltend zu machen. Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) unterstützt Menschen mit Behinderung in Fragen zur Teilhabe. Bundesweit gibt es ca. 500 Beratungsstellen, so gut wie in jedem Landkreis. Gefördert werden die Beratungsstellen vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Im Bodenseekreis ist die EUTB Bodenseekreis/Oberschwaben in Oberteuringen vom Verein Bürger für Bürger e.V. zuständig.

Zu allen Fragen der Rehabilitation und Teilhabe können Menschen mit Behinderung sich kostenlos und unabhängig von Ihrem Wohnort bei der EUTB Bodenseekreis/Oberschwaben beraten und informieren lassen. Die Berater unterstützen Menschen mit Behinderung insbesondere im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistungen.

Sie soll die Selbstbestimmung von Menschen mit drohenden Behinderungen stärken (Empowerment), insbesondere durch die besondere Berücksichtigung der Beratungsmethode des Peer Counselings (Beratung von Betroffenen für Betroffene).

Die EUTB Bodensee/Oberschwaben berät Menschen mit Behinderung nach dem Motto „Eine für alle“, das bedeutet, Sie erhalten bei jedem EUTB-Angebot Rat zu Fragen der Rehabilitation und Teilhabe, unabhängig von der Art der Teilhabebeeinträchtigung.

Der Verein Bürger für Bürger hatte sich 2017 um diese Beratungsstelle beworben und den Zuschlag bekommen. Am 01. Februar 2018 startete die Beratungsstelle mit Ihrer Arbeit. Seit 2018 wurden über 2000 Beratungen per Email, Videokonferenz, soziale Medien, vor Ort in der Beratungsstelle und zu Hause bei den Menschen mit Behinderung durchgeführt. Die Beratung ist niedrigschwellig und die Berater machen aufsuchende Arbeit, d.h. wer nicht in die Beratungsstelle kommen kann, den suchen wir zu Hause auf.

Die Beratungsstelle hat anderthalb Berater-Stellen, die von Thomas und Anita Schalski ausgefüllt wird. Die Beratungsstelle ist unter Tel.: 07546 / 9299901 von Montag bis Freitag von 09.00-16.00 zu erreichen oder über http://eutb-bodensee-oberschwaben.de