Fünf Häfler haben das EM-Ticket im Visier

Die Trainingsgruppe am Bundesstützpunkt Volleyball in Friedrichshafen ist derzeit wieder dezimiert. Der Grund ist erfreulich: Fünf Volley Youngstars nehmen mit der deutschen U20-Nationalmannschaft die Mission EM-Qualifikation in Angriff.

Ursprünglich waren es sogar sechs Häfler, die DVV-Trainer Dan Ilott nominierte. Nach dem ersten Lehrgang in Bad Blankenburg (28. März bis 3. April) wurde der Kader allerdings auf zwölf Spieler reduziert, unter anderem musste Youngstar Simon Kohn die Heimreise antreten. Für die anderen fünf Häfler Philipp Herrmann, Anton Jung, Milan Kvrzic, Carl Möller, Ben Simon-Bonin ging die Reise weiter nach Tschechien, wo vom 3. bis 7. April ein Lehrgang mit Testspielen gegen die tschechische U20-Auswahl auf dem Programm steht.

Die Begegnungen gegen Tschechien dienen als Vorbereitung für die EM-Qualifikation, die in Viana do Castelo in Portugal ausgetragen wird. Hier trifft das DVV-Team vom 7. bis 11. April auf Israel, die Schweiz und Gastgeber Portugal. Der Sieger ist für die Europameisterschaft qualifiziert, der Zweitplatzierte sichert sich einen Platz in einem weiteren Qualifikationsturnier.

Große Leistung der Spieler

„Wir sind sehr stolz mit fünf Spielern nahezu die Hälfte des Teams für die anstehende EM-Qualifikation stellen zu können“, sagt Bundesstützpunkttrainer Adrian Pfleghar. „Insbesondere aufgrund der vielfältigen Herausforderungen in dieser Saison ist die Leistung der Spieler nicht hoch genug einzuschätzen.“

Es ist eine Auszeichnung für die Arbeit des Bundesstützpunktes in Friedrichshafen, der somit allerdings ein Ligaspiel in der 2. Volleyball-Bundesliga in kleinerer Besetzung austragen muss. Ohne die U20-Nationalspieler gastieren die Youngstars am Sonntag, 10. April, beim Schlusslicht Grafing (15.30 Uhr). Außerdem muss Mark Lebedew, Trainer des VfB Friedrichshafen, im Bundesliga-Halbfinale gegen die Powervolleys Düren weiter ohne Bonin auskommen.