Füchse, Familien, Flüchtlinge: Es klemmt an einigen Ecken

Ungläubig den Kopf geschüttelt haben die Spießgesellen in dieser Woche in Sachen Fuchsjagd. Da fordert das Landratsamt doch allen Ernstes von einer Kita-Leiterin, sie möge eine geeignete Person zur Fallenjagd für Reineke benennen.

Als hätte die gute Frau nichts Besseres zu tun in Zeiten, in denen Kindergärten die Betreuungszeiten kürzen, weil ihnen Personal fehlt. Wir wünschen uns ein wenig mehr Fingerspitzengefühl bei der Auslegung von Regularien – auch bei der Fuchsjagd.

Bezahlbarer Wohnraum? Keine neue Fehlanzeige

Dass in Langenargen bezahlbarer Wohnraum fehlt, ist leider alles andere als neu. Genau wie die Tatsache, dass davon vor allem junge Menschen und Familien betroffen sind, denen oft nichts anderes übrigbleibt, als sich im Hinterland etwas zu suchen. Dafür ziehen immer mehr ältere Menschen in die Gemeinde, die ihr Haus weißgottwo verkauft haben – und sich für das Geld in Langenargen gerade einmal eine Zweizimmerwohnung leisten können.

Nur ein Problem: Senioren engagieren sich eher selten in der Feuerwehr oder übernehmen ein anderes wichtiges Ehrenamt. Eine aktuelle Studie rät nicht zuletzt deshalb dringend, der Abwanderung der Jüngeren entgegenzuwirken. Das kann die Gemeinde, der kaum Land und nur sehr wenige Wohnungen gehören, allerdings nicht alleine schaffen. Zusätzlich gefragt sind auch Langenargener Immobilien- und Grundstücksbesitzer und deren Preisvorstellungen. Sonst kommt die Entwicklung die Gemeinde irgendwann teuer zu stehen.

Schön, aber teuer: Dass es in Langenargen kaum bezahlbaren Wohnraum gibt, trifft vor allem junge Menschen, die oft ins Hinterland ziehen. Eine aktuelle Studie warnt vor dieser Entwicklung. (Foto: Tanja Poimer)

Teuer zu stehen kommt viele Schüler und Vereinssportler die Entscheidung, die Sporthalle des Berufsschulzentrums in ein Flüchtlingsquartier zu verwandeln. Es liegt nahe, dass der Kreis gerade diese Immobilie aussucht – schließlich ist er Träger der Schulen.

Willkommenskultur leidet

Trotzdem fragt man sich schon, warum die Messe Friedrichshafen auch in dieser Krise wieder keine Flüchtlinge beherbergt. Auch weil es um die Willkommenskultur gegenüber den Geflüchteten geht: Sie leidet, wenn schon wieder Schüler und Sportler ihre Unterbringung ausbaden sollen. An manchem Argument, warum eine Unterbringung in der Messe nicht möglich sein soll, darf man zweifeln. Es gibt dort keine Duschen? Dann installiert man eben welche.