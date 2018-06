Fußgängerin stößt mit Motorrad zusammen

Ein Motorradfahrer und eine Fußgängerin sind sich am Dienstagmittag in Friedrichshafen ins Gehege gekommen. Dabei verletzten sich beide.

Der 49-jährige Motorradfahrer bog gegen 12.15 Uhr mit seiner Honda bei grüner Ampel von der Riedleparkstraße nach links in die Friedrichstraße ein. Eine 24 Jahre alte Frau überquerte zeitgleich unachtsam die Friedrichstraße, wie die Polizei berichtet. Ein seitlich am Motorrad angebrachter Metallkoffer stieß gegen den Oberschenkel der Frau, die dadurch zu Boden gerissen wurde. Der Motorradfahrer konnte den drohenden Sturz abfangen, zog sich aber Schürfwunden an beiden Schienbeinen zu.

Die Fußgängerin wurde zur Behandlung ins Klinikum Friedrichshafen gebracht. Am Motorrad entstand rund 500 Euro Sachschaden.