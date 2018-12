Fußgänger findet Drogen in Trinkhalmen auf Spielplatz

Ein Fußgänger hat am Donnerstagvormittag, 14. Dezember, gegen 11 Uhr eine Metall-Dose mit mehreren an beiden Enden verschweißten Trinkhalmen in der Nähe eines Kinderspielplatzes in der Friedrichshafener Moltkestraße aufgefunden. Das berichtet die Polizei.

Wie sich bei einer Überprüfung der Polizei herausstellte, befand sich in den präparierten, vier bis fünf Zentimeter langen Halmen Amphetamin. Da diese verschweißten Trinkhalme leicht mit handelsüblichen Süßigkeiten verwechselt werden können, stellen sie laut Polizei insbesondere für Kinder eine Gefahr dar.

Polizei mahnt zu erhöhter Vorsicht

Personen, denen im Bereich des Kinderspielplatzes oder in der näheren Umgebung Verdächtiges aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Dose mit den Drogen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0, zu melden.

Eine Durchsuchung des Spielplatzes sowie dessen Umgebung durch die Polizei und Bedienstete der Stadt Friedrichshafen hat zu keinem weiteren Fund derartig verpackter Betäubungsmittel geführt.

Die Stadt hat zudem am Freitag die innerstädtischen Spielplätze kontrolliert und gereinigt, verdächtige Gegenstände wurden nicht gefunden. Dennoch mahnt die Polizei zu erhöhter Aufmerksamkeit und bittet um sofortige Verständigung bei einem verdächtigen Fund.

Mehr entdecken: Tierkadaver sorgt für Aufregung im Kindergarten

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)