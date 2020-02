Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstag gegen 11 Uhr in der Polozker Straße mit seinem Smart einem Linienbus ausgewichen. Dabei hat er einen 23-järhigen Fußgänger am Arm touchiert. Der Fußgänger und ein Begleiter waren betrunken auf dem Fußweg unterwegs, schreibt die Polizei. Der Autofahrer hielt laut Angaben der Beteiligten sein Fahrzeug an, stieg aus, fotografierte die Situation und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.