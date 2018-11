Fußballjunioren messen sich mit dem FV Biberach

Der Terminplan in den Verbandsstaffeln der A- und B-Jugendmannschaften sieht auch dieses Wochenende vor, dass beide Teams des VfB Friedrichshafen den FV Biberach zum Gegner haben. Die C-Jugend des VfB hat in der Landesstaffel zum Stadtderby die TSG Ailingen zu Gast.

Sowohl Friedrichshafen als auch Biberach können bisher mit ihren Mannschaften in den Verbandsstaffeln nicht zufrieden sein. Die A-Jugend des VfB hat am zehnten Spieltag Heimrecht, Beginn der Partie ist am Samstag um 16 Uhr im Zeppelinstadion. Die Gäste stehen mit 15 Punkten auf Platz sieben und haben ein Torverhältnis von 22:16. Die Biberacher hatten es in drei Begegnungen geschafft, zum Schluss der Spiele einen Rückstand in einen Sieg zu drehen. Andersherum ging es den Friedrichshafenern in zwei Spielen. Der VfB steht auf Rang neun mit neun Punkten und 20:23 Toren. Die vergangenen beiden Spiele geben Hoffnung auf den zweiten Heimsieg.

Beim FV Biberach tritt die B-Jugend des VfB am Sonntag um 11.30 Uhr an. Es ist eine Begegnung der Kellerkinder, beide Mannschaften stehen auf einem Abstiegsplatz. Die Gastgeber haben nach zehn Spielen vier Punkte auf dem Konto. Das Torverhältnis von 6:36 Toren passt zum zehnten Tabellenplatz. Die VfB-B-Junioren stehen einen Platz hinter den Gastgebern, haben einen Punkt weniger und 14:37 Tore. Beim VfB passt nach eigener Aussage das Potenzial nicht zum Tabellenplatz. Die Chance, in Biberach zu punkten, ist deshalb groß.

Am neunten Spieltag in der Landesstaffel beginnt das Spiel der C-Jugend des VfB gegen den Aufsteiger TSG Ailingen um 14 Uhr. Bei zehn Vereinen in der Liga stehen die Gäste auf Platz neun mit drei Punkten – also auf einem Abstiegsplatz. Zu den vor ihnen stehenden Vereinen haben die Ailinger drei und sechs Zähler Rückstand. Die C-Jugend des VfB ist in diesem Spiel klarer Favorit. Friedrichshafen ist Zweiter mit 16 Punkten und 11:5 Toren. Der VfB will den sechsten Sieg der Saison schaffen.