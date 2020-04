Fußballer des VfB-Friedrichshafen verzichten freiwillig auf Aufwandsentschädigungen

Nicht nur im Profifußball, sondern auch bei den Amateuren aus der Region ist der sogenannte "Verzicht auf die Aufwandsentschädigung" längst ein Thema geworden. Denn auch beim VfB Friedrichshafen haben sich nun alle Trainer (Jugend bis Aktive) sowie die komplette erste Mannschaft dazu entschlossen, freiwillig auf ihre Aufwandsentschädigung zu verzichten.

"Alle Spieler und Verantwortlichen haben einen super Charakter und lassen den Verein - wie man an dieser Entscheidung erkennt - auch in kritischen Situationen wie der Coronakrise nicht hängen", freut sich Fußball-Abteilungsleiter Dalibor Buspanovic. "Wir sind in den vergangenen Jahren zu einer großen Familie geworden."

Der freiwillige Verzicht auf die Aufwandsentschädigung wird rückwirkend zum 1. April gültig. "Dass es bei uns im Verein stimmt und wir füreinander da sind, unterstreicht außerdem die Tatsache, dass alle Spieler der ersten Mannschaft sowie von unserer U 23 bereits jetzt für die kommende Saison zugesagt haben", teilt Dalibor Buspanovic weiterhin mit.