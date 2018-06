Fußballer des SV Ettenkirch und VfL Brochenzell sind im Pokal zu Hause gefordert

Im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals hat der SV Ettenkirch die einmalige Gelegenheit im Heimspiel am Donnerstag ins Halbfinale einzuziehen. Nach dem sensationellen 2:0-Erfolg gegen den Kreisliga A II-Tabellenzweiten TSV Meckenbeuren ist nun der Tabellenführer der Kreisliga A III, der SC Unterzeil-Reichenhofen in Ettenkirch zu Gast.

Auch ein zweites Viertelfinale ist mit Beteiligung eines Vertreters aus der Region. Der VfL Brochenzell empfängt den SV Maierhöfen-Grünenbach am Ostersamstag. Der SVMG liefert sich gerade in der Kreisliga A III mit dem SC Unterzeil ein Kopf an Kopf rennen um die Meisterschaft. Beide liegen mit 37 Punkten gleichauf und machen sich berechtigte Aufstiegshoffnungen. Für Ettenkirch-Abteilungsleiter Alex Heumann ist die Ligenzugehörigkeit unwichtig: „Wir machen uns keinen Druck. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und ist für uns ein Zubrot und wir wollen versuchen es Unterzeil nicht zu leicht zu machen.“

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Spielertrainer der Gäste. Christian Braun langjähriger Regionalliga-Spieler und ab nächster Saison Trainer des FC Memmingen. „Wir wissen, dass wir auf ihn aufpassen müssen“, warnt Heumann. Trotzdem hat der SVE nach dem Achtelfinalsieg gegen Meckenbeuren einiges an Selbstvertrauen getankt. „Wir sind stolz der letzte verbliebene B-Ligist sind und glauben auch an eine Chance gegen Unterzeil.“

Beste Voraussetzungen für ein spannendes Pokalspiel bietet die Partie zwischen den beiden Kreisliga A-Mannschaften vom VfL Brochenzell und dem SV Maierhöfen-Grünenbach. „Wir kennen uns bereits ziemlich gut“, sagt VfL-Trainer Dieter Koch. „Wir haben in der Relegation vergangene Saison gegeneinander gespielt und sind uns in der vergangenen Saison in der dritten Runde im Pokal gegenübergestanden.“ Dementsprechend erwartet Koch ein Duell auf Augenhöhe: „Maierhöfen ist eine starke Mannschaft, die uns gefährlich werden kann. Allerdings ist die große unbekannte, wie beide Mannschaften aufgestellt sind“, meint der VfL-Trainer. „Meine Mannschaft will auf jeden Fall weiterkommen und wird alles geben, das Halbfinale zu erreichen.“ (dbu)