Sie haben einen Hamster, der die Fußballweltmeisterschaft kaum erwarten kann, seinen Schland-Schal nicht mehr ablegt und alle Mannschaften, die antreten, bereits analysiert hat. Oder aber Ihr schwarz-rot-goldener Papagei sagt schon jetzt täglich Spielzüge an und stimmt dazu in den WM-Song des DFB von Fanta4 und Clueso ein: „Wir, wir sind unzertrennbar. Wir, wir sind unverkennbar. Wir setzen uns 'n Denkmal.“ Vielleicht hat Ihr Liebling aber auch einfach Spaß am Spiel und wollte schon immer mal als SZ-Orakel den Ausgang eines Spiels der deutschen Mannschaft vorherbellen, -miauen, oder -piepsen. Genau das wollen wir während der WM ab Mitte Juni zur Freude unserer Leser in Wort und Bild festhalten – Fußball ist schließlich ernst genug.

Wenn Sie und Ihr tierischer Liebling Lust haben, für uns den Ausgang der Deutschland-Spiele vorherzusagen, schicken Sie unter dem Stichwort „SZ-Orakel“ eine Mail mit einer kurzen Beschreibung und einem Foto an Einklappen Ausklappen