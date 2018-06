Fußball-Talentschmiede Ajax gastiert am See

In der niederländischen Hauptstadt gibt es einiges zu sehen, zu erleben und zu bestaunen. Auch sportlich ist in Amsterdam viel geboten, allen voran beim weltbekannten Verein mit dem Namen „Ajax“. Der ist nicht nur im deutschen Nachbarland - dank vieler Titel und Trophäen - eine ganz große Nummer, sondern auch in Europa oder dem Rest der Welt berühmt. Und das vor allem aufgrund der erfolgreichen Jugendarbeit, wie sie in Europa vielleicht nur beim FC Barcelona in ähnlicher Weise existiert. Davon können sich die Zuschauer am 6. und 7. Dezember in der Häfler ZF Arena überzeugen, wenn Ajax mit seiner U 15 beim 12. MTU-Hallencup zu Gast ist.

Weltstars wie Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Marc Overmars, Patrick Kluivert, Wesley Sneijder oder Rafael van der Vaart lernten dort das Einmaleins des Fußballs, um sich nicht nur bei den Ajax-Profis, sondern später auch bei europäischen Topteams wie beispielsweise Barca, Real Madrid, Inter oder dem AC Mailand einen Namen zu machen beziehungsweise sich mit anderen Stars des internationalen Fußballs im täglichen Trainingsbetrieb zu duellieren.

50 Scouts unterwegs

Über 50 Mitarbeiter – freiberuflich und fest angestellt – umfasst die Scouting-Abteilung von Ajax Amsterdam inzwischen, sichtet hierbei Talente im Alter von sieben bis zwölf Jahren im Großraum der Metropole sowie dem gesamten Umkreis. Ehemalige Profis wie Dennis Bergkamp sind mittlerweile zurück im Klub und kümmern sich dort als Jugendtrainer selbst um den Nachwuchs. Auch Danny Blind oder Marco van Basten haben bereits ein paar vielversprechende Talente in ihrem Ex-Verein trainiert und taktisch geschult.

Wie beim katalanischen Rivalen aus der UEFA Champions League, bei dem Cruyff einst als Spieler und Trainer tätig gewesen war, wird in Amsterdam in allen Altersklassen des Jugendbereichs im vergleichsweise offensiven 4-3-3-System gelehrt. Je nach körperlicher Veranlagung soll darüber hinaus das 3-4-3 oder 4-4-2 ins junge Fußballerblut übergehen. Wer Teil der Ajax-Akademie sein möchte, muss am und mit dem Ball fast alles können, denn es werden in jedem Jahr nur drei bis fünf Kicker in der jeweiligen Altersklasse ins Internat aufgenommen.

Abseits der Fähigkeiten an der Kirsche, werden außerdem die soziale Kompetenz und der Charakter des gesichteten Nachwuchses bewertet. Heißt mit anderen Worten, dass jeder Spieler dazu verpflichtet ist, die internen Hausregeln exakt einzuhalten. Wer das nicht hinbekommt, erhält eine Disziplinarstrafe. So kommt es durchaus vor, dass der betroffene Kicker vom Training ausgeschlossen werden kann. Für vergessene oder falsch ausgewählte Kleidung oder selbst verschuldetes Zuspätkommen ist ebenfalls eine Trainingspause fällig, was dann natürlich die Chance auf Einsätze sinken lässt.

Profi-Ausrüstung gestellt

Diese strengen Vorgaben sollen dabei helfen, den Spielern Attribute wie Selbstständigkeit oder Zuverlässigkeit so früh wie möglich beizubringen. Alle Mitglieder der Akademie erhalten eine Ausrüstung, wie sich auch von der Profi-Abteilung getragen wird. Diese gilt es jedoch, in eigener Verantwortung zu pflegen und zu waschen – anders als bei den Ajax-Profis. Inzwischen hat die Ajax-Fußballschule auch eine Zweigstelle in Südafrika, in der Talente aus Afrika gesichtet, trainiert und für ein mögliches Engagement in Europa vorbereitet werden.

Alle Informationen rund um die zwölfte Auflage des U15-Jugendfußballturniers MTU-Hallencup

am Wochenende 6./7. Dezember findet man im Internet unter

www.mtu-hallencup.dewww.facebook.com/mtuhallencup