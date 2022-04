Frühwarnstufe Gas: Was das für Kunden des Stadtwerks in Friedrichshafen bedeutet

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat Ende März die „Frühwarnstufe Gas“ für Deutschland ausgerufen. Für Kunden des Stadtwerk am See in Friedrichshafen hat das keine unmittelbaren Auswirkungen, wie das Stadtwerk in einer Mitteilung schreibt. Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle berichtet darin, warum private Haushalte besonders gesichert sind, ruft aber auch zum Energiesparen auf.

Die bundesweite Frühwarnstufe dient laut Mitteilung der Vorsorge. Die Versorgungssicherheit ist demnach weiterhin gewährleistet, es gibt keine Einschränkungen bei Lieferung, alle Kunden erhalten ihr Gas in vollem Umfang.

Warum Privathaushalte besonders gesichert sind

Dies gelte natürlich auch für Kunden des Stadtwerks am See, wird Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle im Schreiben zitiert. Selbst im Falle einer weiteren Eskalation seien insbesondere Privathaushalte besonders gesichert: Sie gehören zu den geschützten Verbrauchergruppen, die auch bei einer weiteren Eskalation als letzte von Lieferstopps betroffen wären.

„Wir bereiten uns derzeit auf allen Ebenen vor, um schnell reagieren zu können“, wird Bürkle weiter zitiert. Der Energieeinkauf beobachte den Markt „gefühlt Tag und Nacht“, um auch kleinste Bewegungen bei den Energiepreisen zu nutzen.

„Es ist uns bewusst, dass der extreme Preisanstieg bei Strom und Gas für manche unserer Kunden an die Existenz geht. Deswegen versuchen wir hier jede noch so kleine Chance zu nutzen, um möglichst günstig an Energie zu kommen – und damit zumindest den Anstieg für unsere Kunden etwas zu dämpfen.“ Die Lage macht sich laut Mitteilung auch in den Kundenzentren bemerkbar, die aktuell gut besucht seien.

Rat, die Heizung herunterzudrehen

Derzeit bereite sich das Stadtwerk „intensiv auf mögliche Szenarien vor für den Fall, dass weitere Stufen des Notfallplans in Kraft treten“, so der Diplom-Betriebswirt Bürkle im Schreiben.

Die Krisenvorsorge für die gesamte Region Bodensee-Oberschwaben läuft demnach über die Leitstelle des Stadtwerks. „Wir haben uns gut vorbereitet und profitieren von unserer guten Datenlage. So können wir schneller und gezielter reagieren.“

Den Bürgern rät Bürkle im Schreiben vor allem, Energie zu sparen. „Jeder Kubikmeter Gas, den wir derzeit nicht verbrauchen, hilft uns dann im nächsten Herbst und Winter.“ Insbesondere bei Wärme gebe es große Potenziale auch in privaten Haushalten. „Die Wohnung auf 18 statt 22 Grad heizen, spart ein Viertel der Heizenergie – das ist eine Menge. Und das schont gleichzeitig den Geldbeutel“, so der Stadtwerke-Geschäftsführer.