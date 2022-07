Die schönsten Bilder des Tages! - Das war der Seehasen-Freitag

Musik schallt durch die Straßen der Häfler Innenstadt, die Sonne brennt und das Bier fließt. Das Seehasenfest ist in vollem Gange und am Freitag sind bereits zahlreiche Menschen zu den Seehasen-Veranstaltungen geströmt. Schwäbische.de hat die schönsten Bilder und spannendsten Texte des Tages für Sie zusammengefasst:

Frühschoppen der Schwäbischen Zeitung:

Redaktionsleiter Martin Hennings begrüßt die Gäste zum Frühschoppen nicht ohne die ein oder andere Spitze. (Foto: Fotos: Ralf Schäfer) Unsere Gäste beim Seehasen-Frühschoppen. (Foto: Lydia Schäfer) Verlagsleiterin Claudia Hansbauer. (Foto: Lydia Schäfer) Endlich wieder Seehasen-Frühschoppen (Foto: Ralf Schäfer) Unser Gäste beim Seehasen-Früphschoppen, darunter auch Chefradakteur Andreas Müller (links). (Foto: Ralf Schäfer) Unter den Gästen auch Verleger und Herausgeber der „Schwäbischen Zeitung" in Friedrichshafen, Andreas Gessler (vierter von links) und Chefredakteur Jürgen Mladek. (Foto: Ralf Schäfer) Unsere Gäste beim Seehasen-Frühschoppen, darunter auch der Geschäftsführer der SV Gruppe, Lutz Schumacher (links). (Foto: Ralf Schäfer) Garant für gute Gespräche, der Seehasen-Frühschoppen. (Foto: Ralf Schäfer) Der Seehasenfanfarenzug unterhält den Frühschoppen mit Musik. (Foto: Ralf Schäfer)

Der Seehasen-Frühschoppen der „Schwäbischen Zeitung“ im Lammgarten hat nach zwei Jahren Corona-Pause wieder viele geladenen Gäste angelockt. Keine IBO-Opening-Night, kein Jahresempfang der Stadt, aber auch bei uns – viele wichtige Menschen.

HIER lesen Sie den gesamten Artikel zum Frühschoppen.

Seehasen-Sport der Häfler Schulen:

Das Fußballturnier der Schul-Auswahlmannschaften war einer der Höhepunkte beim Seehasensport. (Foto: Susanne Backmeister)

1500 Kinder haben sich am Freitag nach zwei Jahren Corona-Pause wieder im Zeppelinstadion getroffen, um sich in den verschiedensten sportlichen Disziplinen zu messen. Ab 8.30 Uhr starteten die Turniere der Häfler Schülerinnen und Schüler mit Fußball, Handball, Unihockey, Basketball, Volleyball, Beachvolleyball und Badminton in Jahrgangsstufen aufgeteilt.

Der Höhepunkt des Vormittags bildete das Fußballturnier der Schul-Auswahlmannschaften um den Seehasen-Fußball-Pokal mit Rahmenprogramm.

Den ganzen Artikel zum Seehasen-Sport lesen Sie HIER.

Drachenboot-Rennen:

Beste Stimmung beim Drachenbootrennen auf dem Seehasenfest. (Foto: ak)

Viel Gelächter und glänzende Laune gibt es beim Drachenbootrennen auf dem 72. Seehasenfest in Friedrichshafen. Jeweils zwei Teams messen beim Drachenbootrennen ihre Kräfte und paddeln gegeneinander an – angefeuert vom Publikum.

Kurz bevor der Startschuss fällt, sind die Teilnehmer hochkonzentriert. Danach wühlen sich die Paddel wild durchs Wasser, das Geschrei ist groß. Meist steht nach wenigen Sekunden und unter viel Jubel der Sieger fest. Manch einer verleiht seiner Freude über den Sieg mit einem Sprung ins Wasser Ausdruck.

Jeweils zwei Teams messen beim Drachenbootrennen ihre Kräfte und paddeln gegeneinander an.

Die Teams tragen Namen wie Dynamo Dosenbier, Raumschiff kentert gleich, Schneewittchen und die sieben Zwerge und sind entsprechend kostümiert.

Heiß, heißer, Seehasenfest:

Regenschirme brauchen die Besucher des Häfler Seehasenfests in diesem Jahr keinen. Wer allerdings einen Fächer hat, sollte diesen unbedingt einpacken.

Regen oder Gewitter sind an den Festtagen bis Montag „überhaupt kein Thema“, kündigt Roland Roth von der Wetterwarte Süd an. Wann es besonders heiß wird, lesen Sie HIER.

Häfler im Video: Ist das Seehasenfest noch dasselbe?

Nach zwei Jahren Zwangspause kommt der Seehas wieder nach Friedrichshafen. Die Freude bei den Häflern ist groß - auch wenn sich manche lieber an frühere Zeiten zurückerinnern.

Alle Bilder und Texte rund um das Seehasenfest 2022 gibt es HIER im Seehasenfest-Dossier.