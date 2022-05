Frühlingserwachen in Canisius

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele Frühlingssträuße auf den Stufen vor dem Altar, vier Musiker und tiefgehende poetische Texte. Das waren die einzelnen „Blumen“ für einen wunderbaren „Strauß an Musik und Texten“ in der Canisiuskirche mit anschließendem Umtrunk auf dem Kirchplatz. Ein erfrischendes Frühlingskonzert, in schöner Atmosphäre, erfüllte die Cansisuskirche an diesem Abend und begeisterte die Zuhörer. Von Norah Jones, The Police bis zu Berge waren abwechlungsreiche Stücke im Programm. Kantor Georg Hasenmüller und David Hegenauer verzauberten mit ihren meditativen Instrumentalstücken auf dem Piano und der Geige. Silke Ogness und David Hegenauer zeigten ihr außergewöhnliches Gesangstalent nicht nur bei klassischen Popsongs auf Englisch, wie „With or with out you“, sondern auch bei religiösen, spirituellen Liedern auf Deutsch. Dabei harmonierten ihre beiden Stimmen auf ganz wundervolle und natürliche Weise. Andreas Glatz präsentierte ein eigens von ihm komponiertes Osterlied. Überraschend waren auch der Einsatz eines Glockenspieles virtuos und Akkordeons. Die Musiker hatten bei der Zusammenstellung des Programmes ein gutes Händchen und am Schluss beschenkten sie die Besucher in „Parting glass“ mit einem A-capella-Stück, das alle drei Stimmen zusammen erklingen ließ. Nach Standing Ovations und Zugabe wurde beim Umtrunk unter den Arkaden der Canisiuskirche für die Sozialstationen in Polozk und Novopolozk um Spenden gebeten. Seit vielen Jahren unterstützt die Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen die segensreiche Arbeit der Ordensschwestern in der belarussischen Partnerstadt Friedrichshafens. Dabei konnte sich der Ausschuss MEFPolozk und die Musiker über fantastische 1300 Euro freuen, die an diesem Abend gespendet wurden.