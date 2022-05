Frühjahrsputzete im Quartier Heinrich-Heine

Das Quartiersteam der Stadt und die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) laden zur ersten Frühlingsputzete am Mittwoch, 25. Mai, von 15 bis 16 Uhr im Quartier Heinrich-Heine ein. Zum „Tag der Nachbarschaft“ soll gemeinsam Müll, Zigarettenstummel und Unrat im Quartier eingesammelt werden. Mit der Aktion wollen die Organisatoren Kindern und Jugendlichen ein Vorbild sein und ein Zeichen gegen Müll im Stadtteil setzen.

Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der Ladenzeile am Treff 22. Die Sammelaktion geht bis 16 Uhr. „Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Helferinnen und Helfer bei der Frühjahrsputzete mitmachen und sich so für ihr Wohnumfeld engagieren“, so Miriam Steimer, Quartiersmanagerin Heinrich-Heine im Amt für Soziales, Familie und Jugend. Handschuhe und Zangen werden zur Verfügung gestellt. Nach getaner Arbeit trifft man sich vor dem Treff 22 zum gemütlichen Beisammensein. Wer will, kann beim Müllquiz mitmachen. Es gibt Pizza für alle, die Müll gesammelt haben.