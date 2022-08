Früherer Bürgermeister Kurt Brotzer verstorben

Der frühere Sport- und Kulturbürgermeister Kurt Brotzer ist am 5. August im Alter von 82 Jahren gestorben. Als Kurt Brotzer 1999 pensioniert wurde, ging eine lange Ära zu Ende. Er verabschiedete sich damals von der politischen Bühne mit den Worten: „Ich habe fertig. Dankeschön“. Das schreibt die Stadtverwaltung Friedrichshafen in einem Nachruf.

Kurt Brotzer ist in Ostrach geboren. Nach seiner Ausbildung arbeitete er zunächst bei den Landratsämtern Ravensburg und Biberach. Für ihn gab es schon damals keinen anderen Berufswunsch, als Bürgermeister zu werden. Mit 26 Jahren wurde Kurt Brotzer 1966 zum Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde Kluftern gewählt. Er begleitete die Eingemeindung Klufterns zur Stadt Friedrichshafen aktiv mit. In den Jahren 1972 bis 1975 war er hauptamtlicher Ortsvorsteher der Ortschaft Kluftern. Für Kurt Brotzer war es nach eigenen Angaben „die schönste Zeit in seinem beruflichen Leben, weil alles so übersichtlich war und die Kluftinger ihm ganz offen begegnet sind“.

1975 wechselte er als Kultur- und Sportbürgermeister ins Friedrichshafener Rathaus. Dort war er zuständig für Schulen, Sport, Kultur, Soziales, Jugend und Tourismus. Dabei lagen ihm besonders die Vereine am Herzen, die bis heute davon profitieren, was Kurt Brotzer auf den Weg gebracht hat. In seine Amtszeit fielen wichtige Neuerungen für das Vereinsleben in Friedrichshafen, entscheidende Impulse für die Kultur wie das Graf-Zeppelin-Haus, das Bodenseefestival, das Kulturufer sowie der Umzug des Zeppelin Museums in den alten Hafenbahnhof. Die städtischen Sportförderrichtlinien wurden eingeführt, das erste Jugendhaus in Friedrichshafen entwickelte sich und es wurde viel gebaut: das Graf-Zeppelin-Haus, das Max-Grünbeck-Haus, Vereinsheime, Sportplätze und Sporthallen, die Ailinger Rotachhalle und das Bürgerhaus in Kluftern.

Eine wunderbare Zeit nannte Kurt Brotzer seine Ära als Bürgermeister. Er war ein Mann der leisen Töne, bescheiden, arbeitsam und – das wurde auch bei seiner Verabschiedung erwähnt – immer guter Laune. Durch seine geradlinige, nahbare und gesellige Art genoss er hohes Ansehen weit über die Stadtgrenzen hinaus. Bis zu seinem Tod ist Kurt Brotzer mit der Stadt und ihren Menschen eng verbunden gewesen.

Kurt Brotzer war ein hochverdienter Bürgermeister und Kommunalpolitiker, der durch sein Wirken und seinen Weitblick für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger Gebäude und Strukturen geschaffen hat, die noch heute von großem Nutzen für das Gemeinwohl sind. Die Stadt Friedrichshafen trauert und nimmt Abschied von einem Menschen, der sich um die Entwicklung von Friedrichshafen in großem Maße verdient gemacht hat.