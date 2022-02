„Fruchtwelt Bodensee“ findet virtuell statt

Die internationale Fachmesse „Fruchtwelt Bodensee“ für Erwerbsobstbau, Destillation und Agrartechnik wird dieses Jahr vom 18. bis 20. Februar als virtuelles Event veranstaltet. Produziert und aufgenommen wird das Format mit Gästen und Referenten im hauseigenen Digitalstudio der Messe Friedrichshafen. „Wir haben uns bereits 2019 für die Einrichtung eines festen Digitalstudios auf dem Gelände entschieden, um so noch mehr Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen. Gerade auch in den Pandemiezeiten wurden hier bereits mehrfach erfolgreiche Multimedia-Veranstaltungen für verschiedene Branchen umgesetzt. Wir freuen uns, dass wir nun auch der Fruchtwelt Bodensee-Community diese Plattform für den interdisziplinären Wissensaustausch anbieten können“, erklärt Messegeschäftsführer Klaus Wellmann in einer Pressemitteilung der Messe Friedrichshafen.

„Partner und Brancheninteressierte geben uns die Rückmeldung, dass der Gesprächsbedarf gerade dieses Jahr sehr hoch ist. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, mit dem Fruchtwelt-Digital-Event ein neues Format aufzusetzen, um damit den Dialog und den Zugang zu aktuellen Themen zu ermöglichen“, erläutert Projektleiterin Petra Rathgeber.

Das Online-Event startet am Freitag, 18. Februar, um 10.30 Uhr mit der Messe-Eröffnung im Livestream, bei der auch Landwirtschaftsminister Peter Hauk sprechen wird. Ab 11.30 Uhr gibt es eine Gesprächsrunde mit Experten zum Thema „Zukunft des Obstbaus am Bodensee“. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion folgt ab 13 Uhr ein Beitrag mit Einblicken in das Fachgebiet der „Resistenten Sorten“. Am Samstag folgen weitere Vortragsreihen, wobei es unter anderem um die Öffentlichkeitsarbeit der Landwirtschaft und um Feigen aus Baden-Württemberg geht. Der internationale Brennertag wird am Sonntag live übertragen. Eine Teilnahme am Digital-Event ist für alle Interessierten im Internet unter https://www.visit.fruchtwelt-bodensee.de/de/digitalevent möglich.

Weitere Infos und das Rahmenprogramm gibt es im Internet unter: https://www.visit.fruchtwelt-bodensee.de/de