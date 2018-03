Frost zwingt Häfler Sporthallen in die Knie

Derzeit gibt es offenbar Probleme mit Wasserschäden in zwei Häfler Sporthallen. In Fischbach scheinen sie so gravierend, dass die dortige Halle frühestens Montag wieder genutzt werden kann. In Ailingen gibt es ebenfalls Einschränkungen.

„Uns wurde von der Stadt mitgeteilt, dass die Halle in Fischbach seit Mittwoch und noch bis Montag nicht genutzt werden kann“, sagte Peter Horwarth vom Handball HSG Friedrichshafen Fischbach am Freitag auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Auch wenn er keine genauen Angaben zu den Schäden machen kann, sei es ärgerlich, dass zahlreiche Vereine die Halle diese Woche nicht hätten nutzen können. Offenbar tritt das Problem nicht zum ersten Mal auf: „Schon wieder ein Wasserschaden. Im Sommer könnten wir ja im Freibad trainieren. Aber im Winter tun wir uns damit schwer“, so Horwarth weiter.

In Ailingen gibt es derzeit ähnliche Probleme, wenn auch nicht mit den selben Folgen. „In der Rotachhalle in Ailingen gab es am Mittwoch aufgrund des Frostes einen Wasserschaden. Betroffen davon war das Foyer und die Gästetoiletten. Eine Sanitärfirma ist bereits dabei, den Schaden zu beheben“, teilt die Stadtverwaltung mit. Für das Turnier am Wochenende sollen die zwischenzeitlich ausgefallenen Duschen und Toiletten für die Sportler aber wieder zur Verfügung stehen. „Auch für die Gäste wird es Möglichkeiten geben, die Toilette zu nutzen“, so Kreuzer weiter.

Neubauten geplant

Ob die Probleme in den Häfler Hallen damit zusammenhängen, dass sie demnächst ohnehin durch Neubauten ersetzt werden sollen, ist derzeit nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass die Vereine in Friedrichshafen mit der aktuellen und der kommenden Situation nicht besonders sind.

Aus Fischbacher Kreisen heißt es zum Beispiel, dass auch die neuen Hallen nicht alle Probleme der Sport- und sonstigen Vereine lösen würden.

So gibt es unter anderem Streit um die Zahl der Duschköpfe in den geplanten Neubauten, die unter anderem für Mannschaftssportarten viel zu wenig sein sollen. Kritik gibt es auch an der Zahl der künftigen Zuschauerplätze.