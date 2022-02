Frischer Schwung im Sängerbund Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sängerinnen und Sänger des Sängerbund Friedrichshafen e.V. freuen sich sehr über Wilhelm Brommer, der seit Anfang dieses Jahres den Chor als Dirigent übernommen hat. Die Proben finden weiterhin montags von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr im Graf Zeppelin Haus statt. Trotz FFP2-Maskenpflicht und Abstand machen die Proben Spaß und bringen Abwechslung in den Alltag mit all den Einschränkungen. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich unter Einhaltung der aktuellen Regeln zu uns zu gesellen und einfach mal zu schnuppern. Es sind keine Notenkenntnisse erforderlich, allein die Freude an der Musik und die Bereitschaft, etwas Neues zu lernen sind hier im Vordergrund. Das Gemeinschaftsgefühl wird durch die „Wirtschaftskunde“ nach den Proben und viele gemeinsame Aktionen im Jahr gestärkt.

Mehr Informationen zum Chor finden Sie auf unserer Website: www.saengerbund-friedrichshafen.de