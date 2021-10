Friedrichshafens Volleyballer kommen nicht in Schwung

Der VfB Friedrichshafen hat am Sonntag in der Volleyball-Bundesliga bei den SWD Powervolleys Düren mit 1:3 (25:21, 19:25, 20:25, 17:25) verloren. Die Häfler begannen stark und gewannen den ersten Satz. Doch dann kam Düren mit größerem Aufschlagdruck besser in Tritt und brachte die Häfler aus dem Tritt. Im vierten Durchgang brachen die Gäste völlig ein. Wegen technischer Probleme in der Halle in Düren konnten das die Fans am Bodensee gar nicht erst verfolgen. Der Streaminganbieter Twitch brach die Übertragung wegen ständiger Verbindungsproblemen sogar ab. Friedrichshafen muss nun am kommenden Wochenende gegen Herrsching und Haching-München punkten, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten.

Zum ersten Mal in dieser Saison ging der VfB Friedrichshafen in den weißen Auswärtstrikots auf das Feld. Und auch sonst schienen die Häfler viel besser drauf zu sein als in den vergangenen Spielen. Nach Sebastian Geverts Aufschlagfehler (1:0) lieferte Simon Hirsch direkt ein Ass, gefolgt von Lucas Van Berkels Block gegen Gevert (3:0). Wie es der VfB-Trainer Mark Lebedew in der Mannschaftsbesprechung prophezeit hatte, versuchte Düren oft den kurzen Ball im Angriff, den die Häfler verteidigten. Düren war anfangs von der Rolle, ein Aufstellungsfehler brachte Friedrichshafen das 7:3.

Düren riskierte viel im Aufschlag, wurde aber kaum belohnt. Daniel Muniz lieferte mit einem Angriff über den Block und einem Block seinerseits gegen Gevert die nächsten Ausrufezeichen (13:9). Die Gäste hatten oft die Blockhände dran und machten viel Druck mit dem Aufschlag. Simon Hirsch war es schließlich, der sich erneut Gevert pflückte (23:19) – mit einem Aufschlagfehler schenkte Düren dem VfB den ersten Satz (25:21).

Der zweite Satz startete ganz passabel für die Häfler. Muniz besorgte mit einem Hinterfeldangriff die erste Führung (3:2). Nachdem Tomas Kocian bei einem Rettungsversuch von Avery Aylsworth im Weg stand und dafür die Gelbe Karte kassierte, war Friedrichshafen ein wenig von der Rolle. Der Angriff funktionierte nicht mehr und Hirsch traf nur die Antenne (5:8). Andri Aganits kam für Marcus Böhme und Gevert brachte die Häfler mit zwei Fehlern wieder heran (11:12). Düren blieb allerdings aufmerksam in der Defensive und baute den Vorsprung aus (14:18, 15:20). Es lief aber nicht mehr viel zusammen. Ein Fehler von Muniz brachte den Ausgleich nach Sätzen.

Ein Ass von Hirsch (2:1) und ein Block von Van Berkel gegen seinen Nachfolger im Dürener Trikot, David Pettersson (5:2), ließen das Pendel im dritten Durchgang wieder auf die Seite der Häfler ausschlagen. Weil aber nun auch Düren die Aufschläge traf, lagen die Gastgeber vorn (11:13, 14:17). Beim VfB war aber die Annahme nicht mehr perfekt, die Angreifer kamen nicht in ihren Rhythmus. Hirsch kam noch durch, seine Kollegen eher selten. Eine verkorkste Annahme des VfB beendete den dritten Satz zugunsten der Powervolleys (25:20).

Im vierten Durchgang blieb Düren laut Mitteilung des VfB auf dem Gaspedal, während bei Friedrichshafen nicht mehr viel gelang (2:5, 4:12). Stefan Thiel kam für Dejan Vincic, der kurz zuvor bei einer Rettungstat den Anschreibertisch über den Haufen rannte. Altmeister Björn Andrae beendete das Match mit einem Ass (25:17). „Wir haben sehr gut angefangen und alles so gemacht, wie wir es besprochen hatten“, sagte VfB-Trainer Lebedew. „Dann kam Düren ins Spiel und machte viele Dinge richtig. Wir hatten nicht die Mittel, um die Begegnung zurück auf unsere Seite zu drehen.“