Friedrichshafens Schwimmer überzeugen beim Kaderwettkampf

Schwimmer des SV Friedrichshafen sind in Schwäbisch Hall beim Kader-Überprüfungswettkampf gewesen. Die SVF-Schwimmer traten laut Mitteilung souverän auf und kamen mit mit vielen Podiumsplatzierungen und persönlichen Bestzeiten zurück.

Das fortlaufende Training trotz Corona-Pandemie trägt laut SVF-Mitteilung Früchte. Romy Kiefer (Jahrgang 2009), Lisa Kinast (2007), Finn Nestle (2008) und Marcel Poness (2006) traten in Schwäbisch Hall gegen andere Kaderathleten an und zeigten bei je acht Starts gute Leistungen. Romy Kiefer schwamm viermal zu einer persönlichen Bestzeit. Hervorzuheben sind ihre Siege über die 400 Meter Freistil in 5:12,30 Minuten sowie über die 200 Meter Freistil (2:27,82). Lisa Kinast gewann die 50 Meter Rücken in persönlicher Bestzeit von 34,18 Sekunden. Über 200 Meter Brust wurde sie Zweite – die ersten 100 Meter schwamm sie dabei nur zwei Sekunden langsamer als in der Einzeldisziplin. Spannende Duelle lieferte sich Finn Nestle. Über 50 Meter Freistil reichte eine persönliche Bestzeit von 29,51 Sekunden für die Silbermedaille. Über die doppelte Distanz gewann der Friedrichshafener.

Spannend war das Rennen über 200 Meter Lagen, bei dem jeweils 50 Meter Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul absolviert werden mussten. In 2:38,77 Minuten schrammte Finn Nestle knapp am ersten Platz vorbei. SVF-Überflieger Marcel Poness verbesserte bei sieben von acht Starts seine Bestleistungen – etwa 26,59 Sekunden über 50 Meter Freistil. Die 200 Meter Brust gewann er mit mehr als sechs Sekunden Vorsprung Gold.