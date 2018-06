Friedrichshafens Schulstart: Am KMG fehlt der Chef und Graf Soden will Gemeinschaftsschule werden

Die Ferien sind vorbei, der Schulalltag geht in eine neue Runde. Auch in Friedrichshafen. Trotz des Feuers auf dem Dach der Graf Soden-Realschule wird der Unterricht dort beinah ungestört starten. Offen bleibt jedoch die Frage nach der Zukunft dieser Schule. Die kommunalen Gremien beschäftigen sich noch in diesem Monat damit, ob die Schule Gemeinschaftsschule werden kann. Auf ganz anderer Ebene wird die KMG-Chefstelle entschieden. Da ist nun das Ministerium in Stuttgart gefragt.

Schultag eins nach der Ära Uwe Beck am Karl-Maybach-Gymnasium – und vom Nachfolger auf dem Chefsessel keine Spur. „Eine Entscheidung über den neuen Schulleiter ist immer noch nicht gefallen“, erklärte Oliver Berger am Donnerstag gegenüber der SZ. Berger ist zum stellvertretenden Schulleiter aufgerückt, führt, bis der neue Chef kommt, die Geschäfte am KMG. Die Ernennung des Oberstudienrats zum „ständigen Vertreter des Schulleiters“ wurde am letzten Schultag vor den Sommerferien verkündet. Berger arbeitet bereits seit 2001 am KMG und unterrichtet dort die Fächer Mathematik, Physik, Astronomie sowie Naturwissenschaft und Technik. Außerdem ist am KMG seit 2006 Beratungslehrer. Das Gymnasium hat normalerweise eine fünfköpfige Geschäftsführung; Schulleiter Uwe Beck und sein „Vize“, Josef Nagel, sind zum Schuljahresende aber in den Ruhestand gegangen. Und zwei weitere Bereichsleiter ebenso.

Der neue KMG-Vize lässt über die Gründe der nach wie vor bestehenden Chef-Vakanz nichts heraus. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass sich zwar mehrere Kandidaten um das Amt beworben haben, am Ende des mehrschichtigen Bewerbungsverfahrens aber nur noch ein Kandidat übriggeblieben ist. Die Schulkonferenz des KMG und der Schulträger (die Stadt Friedrichshafen) aber waren in Sachen dieser Person unterschiedlicher Auffassung. Nun muss das Ministerium in Stuttgart entscheiden. Den Kandidat bestätigen oder neu ausschreiben ist die große Frage.

Grundsätzlich zum Procedere der Nachfolgerdsuche: Die Stelle wird in „Kultus und Unterricht“ ausgeschrieben. Adressat für potenzielle Nachfolger ist zunächst das Regierungspräsidium (Referat Gymnasien). Dies schreibt eine dienstliche Beurteilung, gibt aber keine Empfehlung mehr ab. Die Bewerbung geht dann an den Schulträger wie die Schulkonferenz. In diesem Fall die des KMG. In einer solchen sitzen nach dem Willen des Schulgesetzes Schulleiter, Lehrer, Eltern und Schülervertreter. Wenn wie im Fall KMG der Schulleiter nicht mehr an der Schule ist, dann übernimmt sein Stellvertreter dessen Sitz. Konkret also Oliver Berger. Wurde er am letzten Schultag von Kultusminister Andreas Stoch noch eingesetzt, damit das KMG überhaupt noch geschäftsfähig ist?

Feuer auf dem Dach

Die Frage der Geschäftsfähigkeit stellt sich an der Graf-Soden-Realschule hingegen nicht. Eher die nach der Bewohnbarkeit der Schule, nachdem es dort unmittelbar zu Ferienbeginn zu einem Brand gekommen war. Zwar ist die Ursache noch nicht abschließend geklärt und weder Schulleitung noch Stadtverwaltung lassen sich da zu Äußerungen bewegen. Die sechs Wochen Sommerferien aber – so schwärmt Schulleiterin Iris Engelmann – habe die Stadt auf vorbildliche Art genutzt, den Betrieb der Schule sicherzustellen. „Wir hatten uns schon darauf eingestellt, den Mensabetrieb außer Haus wahr zu nehmen. Das ist gottseidank nicht nötig und darüber sind wir sehr froh“, sagt die Chefin der Realschule. Immerhin gibt es bei Graf-Soden ab dem kommenden Schuljahr rund 200 Kinder, die die gebundene Ganztagsbetreuung in Anspruch nehmen. Hinzu kommen all die, die zusätzlich die Mensa nutzen. Einhergegangen mit einer räumlichen Einschränkung wäre auch die Logistik der Lehrerzimmerbelegung, der Schulraum- und Fachraumplanung. All das aber sei nun dank der schnellen Sanierung der Schäden, die durch den Brand entstanden waren nicht mehr nötig, die Schule kann ihren Betrieb wie gewohnt aufnehmen und alle Räume nutzen.

Ob allerdings die Einweihungsfeierlichkeiten des Erweiterungsbaus, die für den 10. Oktober geplant waren, auch an diesem Tag stattfinden, wird zur Stunde noch diskutiert. Iris Engelmann würde den Termin gerne verschieben, weil „wir uns an diesem Tag noch auf einer Baustelle befinden, auf der von einer Neueinweihung kaum die Rede sein kann.“ Details will sie mit der Stadtverwaltung noch klären.

Ebenfalls ungeklärt ist die Frage der weiteren Entwicklung dieser Schule, und hier hält sich die Schulleiterin sehr bedeckt. Bekannt ist, dass die Graf-Soden-Realschule mit Beschluss der absoluten Mehrheit der Schulkonferenz zur Gemeinschaftsschule werden will und der Gemeinderat dies ebenfalls befürwortet hat allerdings mit dem Zusatz, eine Kooperation mit der Pestalozzi-Werkrealschule einzugehen. Und die wiederum ist bei Graf-Soden abgelehnt worden.

Ausschuss tagt Ende September

Die Karten werden nun neu gemischt, in einer noch in diesem Monat stattfindenden Sitzung der Schulkommission, einem beratenden Gremium der Stadt und des Gemeinderates, wird erstmals über die neue Gemengelage gesprochen werden. Der Kultur- und Sozialausschuss wird sich am 29. September mit dem Thema befassen und der Rat wird vermutlich am 7. Oktober beschließen. Norbert Zeller (SD) wird als Vertreter des Kultusministeriums an diesen Beratungen teilnehmen. Er begrüßt „den Mehrheitsbeschluss in Friedrichshafen, neben der Schreienesch-Schule eine weitere Gemeinschaftsschule zu beantragen und einzurichten.“ Das ließen sowohl das Ergebnis der Elternbefragung wie auch die Erfahrungen aus dem Umland zu. „Ich gehe davon aus, dass die Stadtverwaltung einen entsprechenden Vorschlag in den nächsten Sitzungen der Gemeinderatsgremien machen wird“, sagt Norbert Zeller. (sz)