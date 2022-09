Friedrichshafens Rumpftruppe gewinnt in Amriswil

Ein bisschen ist es schon Tradition, dass die beiden Spitzenclubs aus Deutschland und der Schweiz sich vor der Saison besuchen. Nur der Bodensee trennt den VfB Friedrichshafen und die Lindaren Volleys Amriswil. Vor eineinhalb Wochen war der Schweizer Meister zu Gast beim deutschen Pokalsieger. Am Samstag stand der Gegenbesuch an. Beide Male siegten die Häfler Volleyballer. Das Fazit von VfB-Cheftrainer Mark Lebedew ist dabei ein gemischtes, aber auch eines, das in die Phase der Vorbereitung passt.

Amriswil hatte für die Partie die gelb-grünen Champions-League-Bälle herausgekramt. Das zeigte schon, wie ernst die Schweizer den Test gegen den VfB nahmen. Für sie war es eine Art Generalprobe für der ersten Auftritt der kommenden Saison: In der ersten der Runde der Qualifikation zur Königsklasse treffen sie am 21. und 28. September auf Mladost Brcko aus Bosnien und Herzegowina. Friedrichshafen ist direkt qualifiziert und hat das erste Pflichtspiel am 16. Oktober in der Bundesliga gegen Berlin.

Dementsprechend sahen auch die Kader bei den beiden Clubs aus. Amriswil startete mit voller Kapelle, während Lebedew aufgrund internationaler Abstellungen nur acht Profis zur Verfügung hatte. Zu den Fehlenden gesellt sich Vojin Cacic: Er braucht nach seinem Achillessehnenriss noch Zeit. „Deshalb war die Partie für uns nicht besonders aussagekräftig“, gesteht Lebedew. „Wichtig war für uns, auch einmal Sechs gegen Sechs zu spielen und nicht nur individuell zu arbeiten.“

Beide Teams leisten sich viele Aufschlagfehler

Am Ende stand ein knapper 3:2-Erfolg für den VfB auf der Anzeigetafel. Die Häfler mussten laut Mitteilung jeweils einem Satzrückstand hinterherlaufen, überrollten Amriswil im vierten Durchgang mit 25:15 und siegten schließlich in einem packenden fünften Satz mit 24:22. „Wir hatten ein paar gute Aktionen, vor allem im vierten Satz“, so Lebedews Fazit. „Es waren aber nicht so viele, dass wir zufrieden sein können. Ein positives Zeichen ist, dass wir im Laufe der Begegnung immer besser geworden sind.“ Einen positiven Eindruck hinterließ Neuzugang Aleksandar Nedeljkovic. Er sammelte vier der acht Blockpunkte des VfB.

Dass die Häfler Angriffe 14 Mal über dem Netz hängen blieben, ist dagegen nicht im Sinne Lebedews. Dazu kommen 27 Aufschlagfehler, von denen sich Amriswil ebenfalls stolze 25 Stück leistete. „Ich kann nicht für den Gegner sprechen, aber es war erst unser zweites richtiges Testspiel“, sagt Mark Lebedew. „Es dauert ein bisschen, bis wir in den Rhythmus kommen.“

In den kommenden Tagen stößt nun Nikola Pekovic zum Team. Auf Ziga Stern, Dejan Vincic, Luciano Vicentin und Miguel Martinez muss der VfB wegen der Nationalmannschaftseinsätze noch ein bisschen warten. Neben den Trainingseinheiten, die ab dieser Woche wieder in verschiedenen Häfler Hallen über die Bühne gehen, stehen vom 16. bis zum 18. September Testspiele im französischen Chaumont an.