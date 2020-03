Friedrichshafens Oberbürgermeister appelliert: „Wir halten uns dran!“

Ist Friedrichshafen für die Coronakrise gerüstet? Ist das Klinikum richtig aufgestellt? Was passiert mit den Stiftungsbetrieben? Wie ändert sich der Alltag der Häfler? Und wann ist der Spuk vorbei? Martin Hennings hat sich mit Oberbürgermeister Andreas Brand über das bestimmende Thema der Zeit unterhalten – dem Anlass angemessen am Telefon.

Sie sind seit 28 Jahren Bürgermeister und OB. Haben Sie so eine Situation schon mal erlebt?

Nein. Eine solche Katastrophensituation haben wir alle noch nicht erlebt.

Ist Friedrichshafen bestmöglich aufgestellt oder vorbereitet?

Was ich wahrnehme, das ist, dass wir in Friedrichshafen in vielen Bereichen schnell und gut reagiert haben: von klaren Regelungen für große und kleine Veranstaltungen über die Notbetreuung für 68 Kinder bis hin zu Maßnahmen, die sicherstellen, dass die wichtigsten Funktionen und Dienstleistungen der Stadtverwaltung sichergestellt werden, von der Nottrauung bis zum Klärwerk.

Ist das Klinikum präpariert?

Ja. Unser Klinikum bereitet sich kompetent und umsichtig vor. Alle geplanten Eingriffe – das sind immerhin zwei Drittel aller Operationen – fahren wir in dieser Woche maximal zurück. Wir folgen damit der Empfehlung der Bundesregierung. Wir schaffen so freie Betten für die Behandlung von infizierten Patienten. Denen gilt jetzt unser Augenmerk ganz besonders. Unsere Ärzte, Pfleger und alle im Klinikum arbeiten am Limit und darüber hinaus, um zu helfen. Was unsere Teams in Friedrichshafen und Tettnang leisten, ist großartig. Geräte, Beatmungsplätze und Ausstattung werden hochgefahren. Unserem Krankenhaus und uns selbst helfen wir am besten, wenn wir uns an die bekannten Regeln halten: keine Besuche, keine Kontakte. Wenn jeder sein Verhalten ab sofort ändert, haben wir die Chance, die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das gibt uns wertvolle Zeit, uns noch besser auf die neue Lage einzustellen.

Was passiert im Weingartener Krankenhaus 14 Nothelfer, das dem Medizin-Campus Bodensee gehört und das eigentlich vor der Schließung steht?

In Weingarten werden grundsätzlich keine planmäßigen Eingriffe mehr angeboten. Wir können damit das Haus mit fast 140 Betten für die Notfallversorgung vorhalten. Das Land hat unser Angebot gerne aufgenommen.

Auf was müssen sich die Häfler einstellen?

Man kann es ja jetzt schon sehen und spüren: Das öffentliche Leben in unserer Stadt und ihren Ortschaften wird in den nächsten Tagen und Wochen sehr, sehr ruhig werden. Veranstaltungen, das kulturelle Leben, Vereinsaktivitäten und vieles mehr werden ausfallen. Grillpartys am See beispielsweise sind verboten. Lebensmittelhandel, Märkte und Drogerien, Apotheken, Banken und Sparkassen, Post, Tankstellen und Frisöre, also Verkaufsstellen, die der Versorgung dienen, bleiben geöffnet und können auch sonntags offen bleiben. Wir werden auf gewohnte Freiheiten vorübergehend verzichten müssen. Ja, da fehlt etwas, was wir schätzen und mögen. Aber der Schutz unserer Gesundheit steht momentan über allem. Ich schließe deshalb nicht aus, dass es noch weitere Vorgaben von Bund und Land geben wird, bis hin zur Ausgangssperre. Ich bitte alle Häflerinnen und Häfler: Wir halten uns dran! Neben den Regeln ist aber auch die Hilfsbereitschaft wichtig. Und die ist groß: Ich nehme wahr, dass sich viele Menschen engagieren, ich sehe so viel Positives, das mir und anderen Mut macht: Nachbarn helfen einander, soziale Netzwerke knüpfen Kontakte. Menschen, die sich nicht kennen, kümmern sich, Hausgemeinschaften kaufen füreinander ein. Die Schwäbische vermittelt Hilfsangebote, und auch auf unserer Homepage finden sie wertvolle Hinweise dazu. Ich spüre schon jetzt eine stark wachsende Hilfsbereitschaft und Solidarität. Das brauchen wir in den nächsten Wochen. So kommen wir gut und hoffentlich gestärkt durch die Krise. Meine Bitte an Sie: Schauen wir aufeinander und helfen wir uns gegenseitig. Es kommt auf jeden Einzelnen von uns an.

Was hat die Krise im Rathaus ausgelöst? Wie gehen Sie organisatorisch und inhaltlich damit um?

Wir leben in einem Land, in dem es viele gute und jetzt auch wichtige Regeln gibt. So ist vorgesehen, in solchen Situationen einen „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ ins Leben zu rufen. Der trifft sich seit vielen Tagen täglich unter der Leitung von Bürgermeister Dieter Stauber. Und dieser Stab trifft wichtige Entscheidung nach innen. Das heißt, dass Prozesse und die Umsetzung von Entscheidungen beschleunigt werden. Blicken wir nach China, dann sehen wir, dass der momentane Zustand drei Monate und länger andauern kann. Wir stellen uns darauf ein und werden die Verwaltung ab Freitag in einem sogenannten Basisbetrieb fahren. Das heißt, dass nur noch die Bereiche besetzt sind, die für die Versorgung, die wichtigen Abläufe, die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung notwendig sind. Im Klärwerk, beim Stadtwerk am See, im Stadtverkehr wird weiter gearbeitet. Die Ortsverwaltungen sind für den Publikumsverkehr geschlossen, im Rathaus gibt es nur Termine nach vorheriger Anmeldung und nur für besonders eilige und wichtige Angelegenheiten. Wir werden vieles, was wir sonst leisten, vorübergehend nicht mehr anbieten. Auf www.friedrichshafen.de/corona informieren wir tagesaktuell.

Für diesen Basisbetrieb brauchen Sie nicht alle 1300 Verwaltungsmitarbeiter.

Richtig. Der Basisbetrieb läuft mindestens bis zum 5. April. Es macht keinen Sinn, jetzt alle Mitarbeiter auszupowern. Deshalb werden die, die wir derzeit für den Basisbetrieb nicht benötigen, im tariflichen Rahmen freigestellt. Sie müssen zuhause in Rufbereitschaft sein und sollen natürlich risikoarm leben. So können wir im Falle eines Falles einzelne Mitarbeiter oder ganze Teams austauschen. In dem Zusammenhang ist es mir wichtig zu erwähnen, dass die wechselseitige Hilfsbereitschaft innerhalb der Verwaltung im Moment extrem hoch ist. Dafür gebührt allen mein Dank.

Wie viele Rathausmitarbeiter bleiben denn zuhause?

Über die genaue Zahl entscheiden wir bis Ende der Woche.

Am Montag in einer Woche soll der städtische Haushalt verabschiedet werden. Passiert das? Und ist das Zahlenwerk noch aktuell?

Nein. Das Zahlenwerk wird sich ändern, und es wird auch nicht am 30. März verabschiedet. Wir haben heute in einer Telefonkonferenz des Ältestenrates entschieden, alle Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse bis zum Ende der Osterferien abzusagen. Wie sich die Krise auf den Haushalt der Stadt auswirken wird, das können wir jetzt noch nicht seriös beziffern.

Wie geht es den Stiftungsunternehmen ZF und Zeppelin und den anderen Beteiligungsunternehmen, der Messe zum Beispiel, dem Stadtwerk am See oder dem Flughafen?

Wenn ich die wirtschaftlichen Folgen betrachte, dann sehe ich Großkonzerne wie ZF und Rolls-Royce, Mittelstand und Kleinbetriebe gemeinsam, also auch den Einzelhändler, der sein Geschäft schließen muss, den Gastronom ohne Gäste, den Hotelier, der nur noch mit Stornierungen zu kämpfen hat. So viel ist klar: Diese Krise wird alle Betriebe und alle Gewerbetreibenden in unserer Stadt und in unserem Land treffen. Wir helfen, wo wir können. Vorstellbar sind etwa Anpassungen bei der Gewerbesteuerzahlung, die Stundung von Mieten und anderer Verbindlichkeiten bei der Stadt. Die wirtschaftlichen Folgen sind derzeit für niemanden seriös abschätzbar. Das gilt auch für unsere eigenen Betriebe. Für alle setzen wir auf die schnelle Hilfe der Bundes- und Landesregierung.

Wie schützen Sie sich selbst und Ihre Familie?

So wie das alle tun sollten: strikt an die Regeln halten, Abstand wahren, keine Hände mehr schütteln, soziale Kontakte herunterfahren, Besprechungen am besten am Telefon. Verzicht ist angesagt. Ich sehe keinen Grund für Panik. Wir haben noch die Chance, das Problem beherrschbar zu halten, auch mit Hilfe deutscher Gründlichkeit. Zur Wahrheit gehört aber auch die Feststellung, dass keiner von uns in die Zukunft blicken kann. Was heute noch gilt, kann morgen schon überholt sein.

Wann wird das Leben in Friedrichshafen wieder in normalen Bahnen laufen? Und wird es dann noch so sein wie vorher?

Ich denke, diese Krise ist eine Bewährungsprobe für ganz Deutschland und für jeden einzelnen von uns. Eine schnelle Erholung der Wirtschaft wird ganz entscheidend sein. Ich habe die große Hoffnung, dass wir gestärkt daraus hervorgehen werden und dass unsere gemeinsamen Werte so eine neue Wertschätzung erfahren.