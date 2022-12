Friedrichshafens OB Brand will Abläufe im Rathaus überprüfen und die Merglen-Schule nicht verlegen

Mit Hilfe externer Fachleute will Oberbürgermeister Andreas Brand die Strukturen im Rathaus überprüfen und die Abläufe in der Verwaltung effektiver machen. Im Interview zum Jahresabschluss stellt er sich gegen Überlegungen, Messehallen dauerhaft für andere Zwecke zu nutzen.

Zudem bekräftigt der OB seine ablehnende Haltung zum bereits beschlossenen Umzug der Albert-Merglen-Schule, der mittels eines Bürgerbegehrens gekippt werden soll, und begrüßt die Pläne für ein Outlet-Center am Romanshorner Platz.

Ich habe Sie im Fernsehen gesehen, bei „Wetten, dass..?“. Mehrmals. Sind Sie darauf öfter angesprochen worden?

In der Tat, von Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern. Die Verbindung der Show mit Friedrichshafen – das war für unsere Stadt und die Messe wunderbare und wertvolle Standortwerbung.

Wie fanden Sie denn die Show? Nicht alle waren begeistert...

Zu denen gehöre ich nicht. John Malkovich fand ich gut. Und der Auftritt von Robbie Williams hat mich an ein Konzert von ihm erinnert, das ich mit meiner Frau auf dem Hockenheim-Ring besucht habe. Und Giulia Gwinn ist einfach eine sympathische und gewinnende Sportlerin aus Ailingen.

Warm-up: Entertainer Thomas Gottschalk unterhält sich vor Beginn der ZDF-Show „Wetten, dass..?" mit Andreas Brand. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Sollte die Messe nicht versuchen, öfter mit Shows und Konzerten zu punkten?

Jederzeit gerne, wenn es Kunden und Konzertveranstalter gibt, die Friedrichshafen buchen wollen. Die Messe hat immer all das gemacht, was ihren Gesellschafter-Auftrag erfüllt und dazu für sie selbst oder die heimische Wirtschaft profitabel war. Die Messe hat aber weder einen gemeinnützigen Kultur-, Konzert- noch irgendeinen anderen Versorgungsauftrag, sondern ist ein Wirtschaftsunternehmen. Das wird gerne vergessen.

In der Messe stecken aber viele Millionen Euro an Steuergeldern. Sollte deshalb dort nicht mehr stattfinden als reines Messegeschäft, zum Beispiel wenn Not am Mann ist wie beim Flüchtlingsthema oder wenn es einen Bedarf gibt wie beim Thema Konzerte?

Zunächst mal stelle ich fest, dass das mediale Interesse an unserer Messe ungleich größer ist als in allen vergleichbaren Städten, gerade bei ihrer Zeitung mit Blick auf Konzerte. Dabei wird immer so argumentiert, als sei das Unternehmen eine 100-prozentige Tochter der Stadt. Das stimmt aber nicht. Wir haben weitere Gesellschafter, die uns in der Vergangenheit und der Gegenwart mit Herzblut und finanziellem Risiko zur Seite standen und stehen.

Das Ehrenamt im Blick: der OB beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz mit VfB-Vizepräsidentin Alexandra Moosherr. (Foto: Foto VfB Friedrichshafen e. V)

Die Messe Friedrichshafen hat tolle Perspektiven, dort arbeitet eine erfolgreiche und sehr engagierte Mannschaft. Fragen Sie gerne zum operativen Geschäft die Geschäftsführung der Messe. Wenn Sie die Steuergelder ansprechen, die in die Messe geflossen sind, so hat das Messegeschäft ein Mehrfaches davon direkt und indirekt in die Stadt sowie Region zurückgespielt.

Ob Bodensee-Outlet oder Outlet-Center der richtige Name ist, das könnte man noch diskutieren.

Man sollte aber einem stadtnahen Unternehmen nicht alle Aufgaben zumuten, die auf allgemeinen Wunschlisten stehen, weil dieses Unternehmen seine urtümliche Aufgabe gut erfüllt. Und ich wiederhole: Die Messe hat keinen gemeinnützigen Kultur- oder sonstigen Versorgungsauftrag und steht auch nicht in der Pflicht, Aufgaben der Sozialbehörden zu übernehmen.

Auch eine andere Halle bereitet Verwaltung und Häflern Kopfzerbrechen: die ZF-Arena. Wie und wann geht es denn dort weiter?

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt hat der Verwaltung den klaren Auftrag erteilt, mit dem Denkmalschutz über den Abbruch der Halle zu verhandeln. Der Erste Bürgermeister Fabian Müller führt die entsprechenden Gespräche. Ich hoffe auf Klarheit im Laufe des ersten Quartals 2023. Was an Unterlagen und Hinweisen gefordert war, das haben wir geliefert. Entschieden wird an anderer Stelle.

Wie finden Sie eigentlich die Idee, über dem Edeka am Romanshorner Platz ein Outlet-Center zu bauen?

Gut ist, wenn Kaufleute und weitere Private in zusätzlichen Einzelhandel in unserer Stadt investieren. Da bekennen sich Menschen auch in schwierigen Zeiten zum Standort Friedrichshafen. Zudem hilft das Projekt, den Edeka in der Innenstadt zu halten. Das stärkt den Standort und die Innenstadt, insofern können wir diese private Initiative nur begrüßen. Ob Bodensee-Outlet oder Outlet-Center der richtige Name ist, das könnte man noch diskutieren. Es geht hier um Facheinzelhandel in unserer Stadt.

Antrittsbesuch: der CDU-Bundestagsabgeordnete Volker Mayer-Lay bei OB Andreas Brand im Häfler Rathaus. (Foto: Archiv)

Kommenden Montag entscheidet der Gemeinderat, ob aus dem Bürgerbegehren zum Standort der Albert-Merglen-Schule ein Bürgerentscheid wird. Wie stehen Sie zu dem Thema? Wäre es nicht klüger und effektiver, dem Bürgerbegehren zu folgen und eine monatelange und teure Auseinandersetzung zu vermeiden?

An der sachlich-fachlichen Einschätzung von mir und der Verwaltung hat sich nichts geändert. Wir waren für einen Neubau an alter Stelle und sind es immer noch. Im Mittelpunkt sollte das Ziel stehen, im Sinne der Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und Eltern eine gute Schule zu bauen, und das möglichst schnell. Warten wir die Entscheidung am Montag ab.

In dieser Sitzung soll im Zuge des Haushaltsbeschlusses auch beschlossen werden, dass die Organisation und die Arbeitsverteilung der Stadtverwaltung extern untersucht werden. Was genau soll da passieren?

Wir werden fragen: Was machen wir? Wie machen wir es? Wo gibt es Doppelstrukturen? Laufen die Prozesse optimal? Wie weit sind wir beim Thema Digitalisierung? Man darf nicht vergessen: Wir geben im Jahr 72 Millionen Euro für Personal aus, ohne die Zuschüsse im Kindergartenbereich. Das ist ein historischer Höchststand. Zugleich werden die Aufgaben umfangreicher und komplexer. Der Blick von außen soll eine unvoreingenommene, unverstellte Analyse ermöglichen.

Derzeit arbeiten rund 1.400 Menschen für Stadt und Stiftung. Ihr Personalrat hat einen Brandbrief an die Gemeinderäte verfasst, der von struktureller Überlastung spricht, ein düsteres Bild des Arbeitsalltags im Rathaus zeichnet und für die Zukunft unterm Strich 220 neue Kolleginnen und Kollegen fordert. Teilen Sie die Einschätzung und die Forderung?

Teile ich in dieser Form nicht. Nochmal: Wir haben einen historischen Höchststand bei den Personalausgaben. Für den neuen Doppelhaushalt schlagen wir dennoch weitere Stellen vor. Denken Sie an bestehende und neue Pflichtaufgaben, die Aufgaben unserer Wohngeldstelle, die anstehende Grundsteuer-Reform, den Klimaschutz, die Flüchtlingsunterbringung und die viel geforderten zusätzlichen Mitarbeiter im Baubetriebsamt.

Zu Gast beim Bodensee Business Forum 2021 im GZH: Andreas Brand. (Foto: Christian Flemming)

Wir müssen aber – auch mit Blick auf die Wirtschaft – die Kirche im Dorf lassen. Wie der Personalrat sehe ich die Herausforderung, offene Stellen zu besetzen. Natürlich müssen wir uns noch mehr Mühe dabei geben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Wir haben eine engagierte Mannschaft im Rathaus, mit breitem und tiefem Wissen.

Immer wieder ist die Kritik zu hören, dass in Friedrichshafen große Visionen entworfen, aber nie umgesetzt werden. Stichworte sind: Uferpark, Friedrichstraße, Hinterer Hafen, Zollareal, Museumsquartier, Fallenbrunnen. Woran hakt es?

Es hakt gar nicht, meine ich. Wir hatten im ablaufenden Jahr eine gute Sitzungsökonomie. Im Fallenbrunnen ist schon viel passiert, die weitere Planung läuft, trotz aller Widrigkeiten und Rückschlägen für alle Beteiligten. Für das alte Zollhaus wird derzeit eine Investorenausschreibung vorbereitet. Die Neugestaltung der Friedrichstraße beginnt im Frühjahr. Beim Uferpark müssen wir alle selbstkritisch feststellen, dass wir das Projekt zu sehr aufgeladen und auch geografisch zu weit ausgedehnt haben, etwa durch die Einbeziehung des Stadtbahnhofs.

Wir sollten die Zeit nicht mit Klagen verbringen, sondern damit, Lösungen zu finden.

Jetzt werden wir zunächst Mittel freigeben für die Sanierung des Gondelhafens und die Schaffung von Sitzstufen bis zu Freitreppe und Beach-Club. Politik braucht manchmal Zeit, und erledigte Projekte werden schnell vergessen. Sieht man sich die Debatte zu den Sportstätten an, dann könnte man meinen, Friedrichshafen wäre hier Niemandsland. Dabei haben wir tolle Hallen gebaut, in Kluftern, Fischbach, Ailingen und weitere werden folgen.

Gastauftritt: der Oberbürgermeister beim Landesparteitag der SPD in der Messe. (Foto: Silas Stein/dpa)

Erst Corona, dann Krieg und Energieknappheit: Seit drei Jahren sind Sie im Krisenmodus unterwegs. Spüren Sie Krisenmüdigkeit?

Nein. Was wir erleben, vereint, verbindet und fordert uns zugleich in großem Maße. Wir sollten die Zeit nicht mit Klagen verbringen, sondern damit, Lösungen zu finden. Dabei müssen wir nüchtern feststellen, was der Staat und die Stadt leisten können und was nicht.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine stellt alles auf den Kopf. Er führt zu Flucht, Vertreibung und menschlichem Elend – und zu steigenden Preisen, die Inflation macht uns alle ärmer. Die öffentliche Hand kann aber nicht jedes Risiko finanzieren. Jeder Bürger, jede Bürgerin muss wieder mehr Eigenverantwortung zeigen. Wir brauchen die richtige Balance zwischen dem, was der Staat, die Kommune und der Einzelne tun kann.