Friedrichshafens Kunstradfahrjugend greift an

Die Kunstradfahrer des RRMV Friedrichshafen haben in Unterweissach im Tal an einem Wettkampf des Baden-Württemberg-Cups teilgenommen und dabei gute Leistungen gezeigt.

Auf dem ersten Platz gesetzt ging Ceyda Altug in der Kategorie U15 in den Wettkampf. Ihre stärkste Konkurrentin Hannah Reichle aus Bad Schussenried hatte 108,11 Punkte vorgelegt. Die galt es zu überbieten. Der große Knackpunkt der Kür: der Mautesprung, bei dem sie während dem Fahren vom Sattel auf den Lenker springt. Er gelang, am Ende standen 123,01 Punkte auf der Anzeigetafel – 15 Punkte Vorsprung auf die Verfolgerin.

Nadine Kurz verbesserte sich im dritten von vier Durchgängen mit einer fast fehlerfreien Kür auf 145,17 Punkte. Das bedeutete ihre persönliche Bestleistung und den zweiten Platz. In der Gesamtwertung liegt sie nun vor dem letzten Durchgang auf dem dritten Platz.