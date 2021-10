Friedrichshafens Kegler verpassen einen wichtigen Sieg

Die Sportfreunde Friedrichshafen haben in der Kegel-Bundesliga beim Aufsteiger SV Wernburg im thüringischen Saale-Orla-Kreis Punkte verpasst. Es war die erste Begegnung der beiden Vereine. Nach einem knappen Spiel gelang es den Häflern um Kapitän Darko Lotina nicht, Zählbares mit nach Hause zu bringen. Bei der 3:5-Niederlage (3645:3677) wäre ein Auswärtssieg möglich gewesen.

Die Sportfreunde starteten fulminant. Lukas Funk und Mario Listes brachten die Häfler mit 2:0 in Führung. Funk zeigte mit überragenden 664 Kegeln die Tagesbestleistung und schlug Manuel Hopfe (580) mit 4:0. Listes gelang die Überraschung des Tages. Er bezwang Wernburgs Topspieler Alexander Conrad (627) mit drei starken Sätzen und 632 Kegeln. Mit 89 Kegeln Vorsprung gingen die Sportfreunde ins Mittelpaar. Michael Reiter (616) baute den Vorsprung gegen Christian Zeh (596) aus.

Die Gastgeber waren jedoch mit Raven Michel (613) zur Stelle. Er gewann gegen Torsten Reiser (571), der nie zu seinem Spiel fand und weit unter seinen Möglichkeiten blieb. Für die Häfler Schlusspaarung Nicolai Müller und Darko Lotina stand es dennoch immer noch gut. Die Gastgeber zeigten aber ihr Potenzial, insbesondere Paul Sommer, der mit 3:1 Sätzen und dem besten Ergebnis der Wernburger von 656 Kegeln den Häfler Müller (579) klar schlagen konnte. Kapitän Darko Lotina (583) musste sich mit 2:2 Sätzen gegen Daniel Zeh (605) wegen der geringeren Kegelzahl geschlagen geben.

Den Sportfreunden gelang es laut Mitteilung nicht, den Rückstand von 32 Kegeln aufzuholen. Der letzte Wurf der Partie entschied schließlich über ein mögliches Unentschieden. Lotina hätte neun Kegel gebraucht, um sein Match mit 2,5:1,5 Sätzen zu gewinnen. Dann hätte es 4:4 nach Mannschaftspunkten gestanden. Bei Lotina fielen allerdings nur sieben Kegel.

Mit dieser aufgrund des Spielverlaufs unnötigen Niederlage rutschen die Sportfreunde auf Platz neun in der Tabelle ab. Nach einer zweiwöchigen Pause – aufgrund der Weltmeisterschaft – reisen die Häfler nach Raindorf. Der SKK gewann in Bamberg klar und steht mit Zerbst an der Tabellenspitze.