Friedrichshafens „größte Rockband“ baut auf

Der Fanfarenzug Graf-Zeppelin wird 50 Jahre alt. Gefeiert wird das Jubiläum in einem zweiten Akt am kommenden Wochenende in den Uferanlagen.

Schon während der Fasnet haben die „Jungs vom FGZ“ gezeigt, wie gefeiert wird. Eine großartige Party in der Gockelwerkstatt - der Fanfarenzug gehört zum Verein zur Pflege des Volkstums - war aber nur der Auftakt zum Jubiläumsjahr.

Um für die drei Tage von Freitag bis Sonntag auch einen passenden Ort zu haben, legten die Musiker ihre Instrumente auf Seite und folgten den Anweisungen von Zeltmeister Markus Ege. In Eigenleistung wurde das große Festzelt von den FGZlern hochgezogen.

Zeltmeister Markus Ege kommentiert: „Das ist ein geniales Team, die schaffen echt was weg.“ Die Party beginnt am Freitag mit einem Jubiläumsabend, zu dem alle Karten schon ausverkauft sind. Am Samstag verwandelt sich das Zelt in einen Tanzpalast für junge Leute und Höhepunkt des Sonntags ist der große Umzug ab 12.30 Uhr.

Was der FGZ-Chef Oliver Platz zum Aufbau und dem Jubiläums-Wochenende sagt, sehen Sie in einem Video unter

www.schwaebische.de/fgz15