Friedrichshafens Gemeinderat verliert erfahrene Kandidaten

Der Häfler Gemeinderat wird einige prägende Mitglieder verlieren, darunter die Fraktionsvorsitzenden Eberhard Ortlieb (Freie Wähler) und Mathilde Gombert (Bündnis 90/Die Grünen). Der ehemalige SPD-Chef Dieter Stauber ist bekanntlich noch im alten Jahr als Bürgermeister auf die Verwaltungsbank gewechselt.

Etliche heute noch aktive Mitglieder des Gemeinderates werden in der kommenden Legislaturperiode, die mit der Kommunalwahl am 26. Mai eingeläutet wird, nicht mehr dabei sein. Den Beginn macht die Grüne Mathilde Gombert, die schon Ende Januar aus dem Rat ausscheidet. Bei der Kommunalwahl nicht mehr kandidieren werden nach bisherigen Informationen Bernhard Leins, Erich Habisreuther, Markus Hörmann und Eberhard Ortlieb von den Freien Wählern, Gerlinde Ajiboye-Ames (FDP), ein Mitglied der zwölfköpfigen CDU-Fraktion sowie Josef Mayer (ÖDP, fraktionslos). Von den Fraktionen, die derzeit dabei sind, die Kandidatenlisten aufzustellen, ist zu hören, dass es nicht leicht ist, Interessenten für die Posten im Gemeinderat zu finden. Man sei aber sicher, bis zu den Nomminierungsversammlungen, deren erste noch in Janar über die Bühne gehen, genügend gute Bewerber gefunden zu haben.

Mathilde Gombert (Grüne) wird Ende Januar bereits verabschiedet, weil sie umzieht und Friedrichshafen verlassen wird. Ihr folgt Dagmar Mader. Wer Fraktionsvorsitzender wird und wer sonst noch auscheidet, stehe noch nicht fest.

Wie lange Gombert Mitglied im Gemeinderat war, wisse sie gar nicht so genau. „Ich schätze, es waren so 23 Jahre. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, andere ran zu lassen“, sagt sie. Gombert zieht im Frühjahr zu ihrer Tochter nach Freiburg und freut sich darauf, mehr Zeit für ihr Privatleben zu haben. „Ich kann mich dann intensiver um meine Enkel kümmern“, sagt sie. Trotzdem sei ein ein komisches Gefühl, den Gemeinderat – und auch Friedrichshafen – nach so langer Zeit zu verlassen. „Die Aufgabe als Gemeinderätin war für mich immer sehr interessant, aber leider auch sehr zeitintensiv“, sagt sie. Für sie stehe fest, dass sie sich auch in Freiburg nicht aus der Politik gänzlich zurückziehen möchte. „Ich werde nicht nochmal als Gemeinderätin kandidieren. In Freiburg gibt es aber sehr aktive Grüne, da möchte ich gerne mitmischen“, sagt Gombert.

Vier Freie Wähler gehen

Der Fraktionschef der Freien Wähler, Eberhard Ortlieb, scheidet aus dem Rat am Ende der Legislaturperiode zur Kommunalwahl aus und gibt persönliche Gründe für diesen Schritt an. Er ist seit 2004 im Gemeinderat, seit 2007 als Vorsitznder der Fraktion der Freien Wähler. Als Kreistagsmitglied will er im Falle einer Wiederwahl aber durchaus weitermachen.

Anders Bernhard Leins, der klar einen Schlussstrich ziehen möchte. „Ich möchte frei sein“, sagt er und meint damit den Umstand, im Ruhestand auf Reisen gehen und dann nicht 40 Prozent der Zeit im Gemeinderat fehlen zu wollen. Deswegen will er seinen Job als Ratsmitglied nach zwölfeinhalb Jahren aktiver Arbeit aufgeben. Ihm gleich macht es Erich Habiusreuther. Der ist bereits seit 30 Jahren in diesem Gremium ehrenamtlich aktiv, was ihm ausgesprochen viel Spaß gemacht hat. Auch die Aufgabe, den Oberbürgermeister zu vertreten, war ihm stets eine Freude, versichert er. Jetzt aber, so sagt Habisreuther, sollten mal andere an die Reihe kommen.

Das Argument, mit ihm verliere der Rat viel Erfahrung, wiegelte er ab: „Meine Frau kandidiert beim nächsten Mal. Mit Renate Köster bleibt die Erfahrung also dem Rat erhalten.“ Ein weiterer Kandidat der Freien Wähler, der nach dieser Ratsperiode das Gremium verlassen will, ist Markus Hörmann.

Bei der FDP hat Gerlinde Ajiboye-Ames bereits Ende des vergangenen Jahres angekündigt, nicht erneut kandidieren zu wollen und somit aus dem Rat auszuscheiden.

Bei der CDU werden sich elf der zwölf Räte erneut dem Votum der Wähler stellen. Wer der oder die zwölfte ist, solle der oder die aber selbst öffentlich machen, sagt Gemeinderat Nobert Fröhlich. Und ergänzt: „Die CDU-Fraktion tritt fast geschlossen wieder an.

Und das Gerücht Karl-Heinz Mommertz (SPD) wolle das Handtuch werfen, ist nicht korrekt, er wird erneut kandidieren. Ebenso wie die anderen SPD-Ratsmitglieder. Die Reihenfolge, in der sie auf der Liste der Sozialdemokraten stehen werden, entscheidet sich am kommenden Freitag in einer Nominierungsveranstaltung.

Neben den sechs etablierten Parteien und Gruppen könnten durchaus weitere Listen um Sitze und Stimmen bei der Kommunalwahl kämpfen. Fest gerechnet wird allgemein mit dem Antreten des „Netzwerk für Friedrichshafen“ um den unterlegenen OB-Kandidaten Philipp Fuhrmann. Die AfD hatte vor einigen Monaten erklärt, über eine Kandidatur nachzudenken, ebenso die Linke.