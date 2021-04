Friedrichshafens Final-Kryptonit heißt Berlin

Die Finalserie der Volleyball-Bundesliga („Best of Five“): VfB Friedrichshafen – Berlin Recycling Volleys (Do., 8. April, 18 Uhr); Berlin – Friedrichshafen (So., 11. April, 17 Uhr); Friedrichshafen – Berlin (Do., 15. April, 18 Uhr); Berlin – Friedrichshafen (falls nötig, So., 18. April, 17 Uhr); Friedrichshafen – Berlin (falls nötig, Do., 22. April, 17.30 Uhr). Alle Finalspiele werden live bei Sport1 übertragen.