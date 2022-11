Friedrichshafens Faustballer starten mit Novum in die Hallensaison

In der Friedrichshafener Bodenseesporthalle kommt es zu einer Premiere. Zum ersten Mal treten zwei Faustballteams des VfB Friedrichshafen als Gegner in einer Liga an. Einen kurzen Anfahrtsweg haben auch die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen: Sie gastieren zum Württembergderby in der Bundesliga beim KC Schwabsberg. Hochkarätigen Tanzsport gibt es in der Tanzschule No. 10 in Friedrichshafen.

Faustball: Erstmals in der Abteilungsgeschichte spielen beide Faustballmannschaften des VfB Friedrichshafen in einer Klasse. Während die erste Mannschaft in der Verbandsliga einen Platz in der oberen Tabellenhälfte anpeilt, strebt die Reserve den Klassenerhalt an. Zum Auftakt der Hallensaison 2022/2023 genießen die Seehasen Heimrecht in der Bodenseesporthalle. Ebenfalls am Start sind der TSV Lindau und der TV Heuchlingen. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr.

Kegeln: Nach dem miserablen Auftritt im Heimspiel gegen Raindorf (0:8) stehen die noch sieglosen Sportfreunde Friedrichshafen in der Kegel-Bundesliga schon etwas unter Druck. Im württembergischen Derby beim KC Schwabsberg (Samstag, 12 Uhr) geht es darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Die Trainingseindrücke stimmen positiv.

Tanzen: Die Tanzschule No. 10 in Friedrichshafen veranstaltet am Samstag die 23. offene internationale Discofox Meisterschaft um den Bodensee-Cup 2022. Zu diesem Turnier werden auch Paare aus der Schweiz, Italien, Polen, Österreich erwartet. Turnierbeginn ist um 15.45 Uhr.