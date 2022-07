Friedrichshafener Wanderbuch macht Lust, loszumarschieren

Welch attraktive Strecken mit spektakulären Panoramen die Stadt Friedrichshafen für Wanderer bietet, hat Rainer Barth erstmals 2002 in seinem „Friedrichshafener Wanderbuch“ aufgezeigt und offenbar viele Menschen animiert, sich auf Schusters Rappen zu begeben. Nun ist das Buch in einer dritten, neu bearbeiteten und stark erweiterten Fassung im Tettnanger Verlag Lorenz Senn erschienen.

„Es macht Lust, die Wege zu gehen“, schwärmt Erster Bürgermeister Fabian Müller bei der Buchvorstellung im Rathaus. Für die Leiterin der Tourist-Info, Jennifer Bulla, ist das 260 Seiten dicke, aber handliche Buch gar ein „Liebhaberstück“. Tatsächlich hat der Autor keinen klassischen Wanderführer mit trockenen Wegebeschreibungen verfasst, sondern in die 17 Wandervorschläge Informationen über Natur, Geschichte und Kultur eingeflochten.

Selbst leidenschaftlicher Wanderer

Barth selbst ist leidenschaftlicher Wanderer und ein aufmerksamer Zeitgenosse. Ihm entgeht nichts. Er kennt die schönsten Fleckchen, zeigt grandiose Ausblicke über See und Berge und kann alle 240 Alpengipfel benennen, die auf einem 18-seitigen, vom Moleturm aufgenommenen Panorama im Buch abgebildet sind.

Die von ihm zigmal erwanderten Strecken reichen von der 2,5 Kilometer langen Uferpromande – „Schwabens schönste Meile“ – bis hin zur 11,5 Kilometer langen Hirschlatter Runde durch „bäuerliches Kulturland“. Es ist für jeden und jede etwas dabei. Eine Übersichtskarte und 18 Detailkarten helfen bei der Orientierung.

Alle im Buch beschriebenen Wanderungen beginnen und enden an Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs. „Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit war uns das ganz wichtig“, sagt Barth, was der Leiter der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt, Tillmann Stottele, unterstreicht. Er erinnert daran, dass eine Diplomarbeit von Petra Schlegel vor 25 Jahren den Anstoß zu dem Wanderführer gegeben hat. Die Häflerin habe festgestellt, dass in Friedrichshafen alle Wege zum See führen und das Umland ein blinder Fleck war.

Vom Erfolg überrascht

Mit der ersten Auflage des Friedrichshafener Wanderbuchs vor 20 Jahren und der einheitlichen Beschilderung der Wege haben sich neue Möglichkeiten aufgetan. 5000 Bücher gingen in zwei Auflagen über den Ladentisch – vornehmlich an Einheimische, wie Barth vermutet. Er sei vom Erfolg überrascht gewesen. Offenbar wurden die Leute mit dem Buch zum Wandern animiert und fanden Gefallen daran, ihre unmittelbare Umgebung zu Fuß zu entdecken.

Mit der neuen Auflage sollte sich der Erfolg fortsetzen. Denn das Wanderbuch wurde um 70 Seiten erweitert und beinhaltet zusätzlich elf Spaziergänge, angefangen vom Geschichtspfad über den Maybach-Weg bis hin zu Rundwegen in den Ortschaften. Die Fotos hat Rainer Barth alle selbst gemacht, aktualisiert und darauf geachtet, dass alle Jahreszeiten berücksichtigt sind.

Viele Zusatzinformationen

Weil Friedrichshafen eine dynamische Stadt ist und sich in den vergangenen 20 Jahren vieles geändert hat, wurden etliche Wegführungen verändert und angepasst. Jede Wegbeschreibung enthält Zusatzinformationen über besondere Aussichten, Gebäude, Naturdenkmale und andere Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Darüber hinaus ist das Buch auch zum Schmökern zuhause geeignet, bietet es doch in abgesetzten Kästen extra Lesestoff über geschichtsträchtige Plätze und landschaftliche Besonderheiten.

Kathrin Senn freut sich, dass der Lorenz Senn Verlag in Tettnang die dritte Auflage herausgeben durfte und dankt der Stadt, den Stadtwerken und dem Stadtverkehr für die Unterstützung. Ohne Sponsoren hätte der Verkaufspreis deutlich höher sein müssen, sagte Senn.