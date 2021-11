Friedrichshafener Reservisten sammelten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitglieder der Reservistenkameradschaft Friedrichshafen und die Ortsbeauftragte des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Esther Stolz, (2. Von links) sammelten wieder am Sonntag und an Allerheiligen an den Eingängen des Häfler Hauptfriedhofs. 986 Euro kamen dabei für den Volksbund zusammen. Der erfolgreichste Sammler war Bernhard Reiser (rechts) mit 305,23 Euro. „Die alljährliche gemeinsame Sammlung für den Volksbund an Allerheiligen ist inzwischen zur festen Einrichtung geworden“, so Esther Stolz. Seit mehr als 40 Jahren sammeln die Friedrichshafener Reservisten für den Volksbund.